Lucerne Festival lockt mit Kirchenglocken-Konzert

Wenn in der Coronakrise fast nichts mehr bleibt, das gespielt und aufgeführt werden kann, bleiben immerhin die Kirchenglocken. So oder ähnlich hatte sich Intendant Michael Haefliger überlegt, als er das Lucerne Festival absagen musste, und im gleichen Atemzug wusste: Aber irgendetwas wollen wir dennoch machen!

Bei den anschliessenden Gesprächen erinnerte sich Mark Sattler, Dramaturg für zeitgenössische Projekte am Lucerne Festival, an das Glockenprojekt von Peter Conradin Zumthor, mit dem sich dieser vor vier Jahren beim Lucerne Festival beworben hatte. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Nun kann Zumthors Idee der gedämpften Kirchenglocken in Luzern doch noch realisiert werden, und erst noch umfassender denn je: als Teil des «Life Is Live»-Festivals, des Mini-Formats des Lucerne Festivals.

Mit Gummi umwickelt

Glocken seien wohl die lautesten und grössten Schlaginstrumente, die es gibt, sagt Zumthor. Jeder Schlagzeuger sei fasziniert, wenn er die «chaotisch agierenden Polyrhythmen eines Geläuts» höre. «Das Geläut ist nie gleich. Da sind viel Unberechenbarkeit und Einmaligkeit im Spiel.» Dazu kommt: Als Schlagzeuger sei er sich gewohnt, zu überlegen, mit welchen Schlegeln und mit welchem Impuls er seine Metalle anschlage, sagt Zumthor zum Ursprung der Idee, mit Kirchenglocken zu arbeiten. «Als ich mal die Kirchenglocken von Chur hörte, habe ich mir überlegt, wie es wäre, wenn man die Glocken nicht mit Metall, sondern mit einem weichen Klöppel anschlagen würde.»

Daraus entstanden vor ein paar Jahren die ersten Projekte mit gedämpften Kirchenglocken in Chur, am Festival Rümlang und in Bern. Zumthor umwickelte die Metallklöppel der Glocken mit Schafsfellen und Filzschichten, um den Anschlag möglichst zu dämpfen. Das klappte nicht immer zufriedenstellend. Die Umwicklungen lösten sich auf, verschoben sich, das Resultat war unzuverlässig. Deshalb arbeitete Zumthor für die Luzerner Uraufführung mit dem Ingenieur und Erfinder Gabriel Schneider zusammen, Dozent für Innovation und Produkteentwicklung an der Zürcher Hochschule.

Schneider hatte die Idee, die 17 Glocken, die in vier Kirchen zum Einsatz kommen, mit Stücken von Gummischichtmatten und Motorradreifen einzuwickeln, weil diese Materialien widerstandsfähig sind. So tüftelten der Musiker und der Ingenieur während Tagen, bis der Industriegummi an den Klöppeln gut verankert war und auch soundmässig den gewünschten Dämpf-Effekt brachte. Wie das Glockenkonzert am Ende klingen wird, weiss niemand. Sowieso ist der Sound von gedämpften Kirchenglocken kaum beschreibbar. Es ist, als ob etwas sehr weit Entferntes ins Bewusstsein rücken würde, ein leise schwingender Sound, irgendwo zwischen Unterwasserwelten und Space-Fantasien – so anders ist der Klang.