Lucerne-Festival-Intendant Michael Haefliger: «Wir haben ein ganz neues Festival aufgebaut»

Nein, das Programm für den Sommer kalkulierten wir mit einer Auslastung von etwa 90 Prozent. Die brauchen wir, weil wir im Vergleich etwa zu Salzburg viel weniger Subventionen erhalten. Ein solches, als Ganzes konzipiertes Programm auch nur in Teilen durchzuführen, wäre aus wirtschaftlichen Gründen also nicht möglich und machte auch künstlerisch keinen Sinn. Wir wissen zudem nicht, wie die aktuellen Voraussetzungen bei den Orchestern und Künstlern in den verschiedenen Ländern sind. Die Grenzen wurden jetzt zwar weitgehend geöffnet, aber auch da bestehen grosse Unterschiede und Ungewissheiten. Deshalb haben wir uns entschlossen, von Null auf ein ganz neues und kleineres Festival aufzubauen.

Michael Haefliger: Nein, überhaupt nicht. Die Schweiz ist zwar bisher glimpflich durch diese internationale Katastrophe gekommen. Aber deren weltweite Entwicklung zeigt, dass die Gefahr keineswegs gebannt ist und auch uns wieder treffen könnte. Ganz zu schweigen von den wirtschaftlichen Folgen, die uns alle enorm belasten werden. Alles in allem ist für mich klar, dass ich mir in absehbarer Zeit Konzerte in einem vollen KKL-Konzertsaal nicht vorstellen kann. Das könnten wir als Veranstalter nicht verantworten.

Auch in dieser verlängerten Festival-Woche «Life is Live» haben Sie mit 1000 Besuchern nicht die nötige Auslastung. Mit Megastars wie Martha Argerich oder Cecilia Bartoli und zwei Konzerten des Lucerne Festival Orchestra ist das aber auch kein Sparprogramm. Wie lässt sich das finanzieren?

Es gibt in dieser Corona-Zeit eine Art Solidarität in der Branche. Dazu gehören spezielle Konditionen, die wir mit Musikern oder dem KKL vereinbaren können. Zudem ist die Zusammenarbeit mit den Sponsoren erfreulich. Von einigen erhalten wir die vollen Beiträge, mit anderen haben wir spezielle Lösungen gefunden. Die Beiträge für Kurzarbeit und Ausfallentschädigungen von Bund und Kanton helfen weiter, den wirtschaftlichen Schaden zu begrenzen. Unser Beitrag ist, dass wir ein Zeichen setzen für eine schrittweise Rückkehr in die Normalität. Darauf vertrauen wir, und dieses Vertrauen möchten wir anderen weitergeben. Dafür war uns, neben den Konzerten im KKL, auch das Strassenfestival wichtig, das wir in der Stadt mit weniger Gruppen als üblich durchführen.

«Life is Live» steht für die Rückkehr ins gemeinsam erlebte Livekonzert. Inwiefern mussten Sie dennoch auf Corona-Bedingungen Rücksicht nehmen?

Eine zentraler Punkt ist die Berücksichtigung von Künstlern, die in der Schweiz leben. Herbert Blomstedt, der erstmals das Lucerne Festival Orchestra dirigieren wird, lebt in Luzern, Martha Argerich in Genf und Cecilia Bartoli in der Nähe von Zürich. Das ist auch eine schöne Gelegenheit, den international erfolgreichen Luzerner Tenor Mauro Peter mit einem Lied-Rezital erstmals am Festival auftreten zu lassen. Schweizerisch geprägt ist auch das Konzert der Lucerne Festival Alumni. Dafür werden ehemalige Academy-Teilnehmer aus der Schweiz eingeladen. Solistin ist die Saxofonistin Valentine Michaud, die in Lausanne wohnt: Sie gewann den diesjährigen Credit Suisse Young Artist Award und gibt auch ein Rezital mit klassischen Werken für Saxofon.

Im Alumni-Konzert erklingt eine Uraufführung zum Festivalthema «Life is Live». Wo liegt hier der Bezug zu Corona?

Das ist eine Auftragskomposition von Barblina Meierhans (38), einer der aufstrebenden Komponistinnen der jüngeren Generation in der Schweiz. Sie thematisiert das «Social Distancing» musikalisch, indem sie einem Ensemble einen Fernbläser gegenüberstellt. Dass mit Nadir Vassena und Oscar Bianchi ausschliesslich Musik von Komponisten aus unserem Land erklingt, ist ein weiterer Schweizer Aspekt.

Das Lucerne Festival Orchestra als internationales Flaggschiff des Festivals tritt mit nur 35 Musikern auf. Ist das eine Corona-bedingte B-Besetzung?

Nein, überhaupt nicht, eher das Gegenteil ist der Fall. Der Entscheid, die Besetzung zu reduzieren, war zwar durch die Corona-Bedingungen vorgegeben. Aber mit der Zahl von 35 Musikern orientieren wir uns an der Besetzung, die in etwa Beethoven zur Verfügung stand. Das geschah in Absprache mit Herbert Blomstedt, der in den beiden Konzerten Werke von Beethoven dirigiert. An zentralen Positionen des Orchesters wirken Musiker wie Gregory Ahss und Raphael Christ als Konzertmeister, Wolfram Christ bei den Bratschen, der Cellist Clemens Hagen, der Flötist Jacques Zoon oder der Trompeter Reinhold Friedrich mit. Sie dürften in dieser reduzierten Besetzung eine noch prägendere Rolle spielen. Das gilt auch für das Konzert mit Solisten des Lucerne Festival Orchestra, in dem Beethovens Septett erklingt.