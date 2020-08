Kunstsammlung von Keith Haring wird in New York versteigert

Rund 30 Jahre nach dem Tod des US-Künstlers Keith Haring (1958-1990) wird dessen persönliche Kunstsammlung in New York versteigert. Es handele sich um mehr als 140 Werke von Künstlern wie Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Jenny Holzer oder Roy Lichtenstein, die Haring gekauft und geschenkt bekommen oder gegen eigene Werke getauscht habe und die derzeit im Besitz seiner Stiftung sind, teilte das Auktionshaus Sotheby's in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) mit.