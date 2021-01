Kultur fühlt sich vom Bundesrat nicht ernst genommen und fordert einfachere Hilfe in der Corona-Not

Das Powerplay um mehr staatliche Unterstützung wegen der coronabedingten Ausfälle ist in vollem Gang. Während Gewerbe- und Gastroverbände den Druck auf den Bundesrat hochhalten, wird nun auch die Kulturbranche für ihre Verhältnisse laut.

In einem offenen Brief an die Landesregierung haben die in einer «Taskforce Kultur» zusammengeschlossenen Verbände vor der Bundesratssitzung am Mittwoch eine Art letzten Hilferuf abgesetzt. Sie warnen davor, dass aus dem Winterschlaf, in dem sich die Kultur wegen der Coronamassnahmen befinde, bald ein komatöser Zustand wird und der Tod droht.

Rosmarie Quadranti, Alt-­Nationalrätin und Sprecherin der Taskforce, sagt auf Anfrage: «Die Kultur fühlt sich ungenügend einbezogen bei den Entscheiden über die Massnahmen.»