Keine Zuschauer, kein Geld: Jetzt will das Opernhaus Zürich mehr Subventionen

Man atmet auf, zumal auch keine Sponsoren abgesprungen sind. «Aber ähnlich wie mit dem Kanton», so Berner, «verhält es sich mit den Sponsoren. Wir sind nicht in der Lage, die vereinbarten Leistungen zu erbringen». Dank enger Beziehungen konnten bislang Lösungen gefunden werden.

Rasch hiess es nämlich von Seite der Sänger, Zürich bezahle im Unterschied etwa zum Theater Basel keine Gagen an freie Künstler. Berner widerspricht, auf Details aber will er nicht eingehen. Recherchen zeigen, dass teilweise 20 Prozent einer Gage an Gaststars bezahlt wurden. Offenbar hing es davon ab, was davon als Kurzarbeit angemeldet werden konnte.

Zusätzlich zu den jährlich gesprochenen 80 Millionen vom Kanton Zürich sind also weitere öffentliche Gelder nötig.

Als Bumerang erweist sich zurzeit, dass die Zürich Oper einen – im Vergleich zu anderen Schweizer Theatern – hohen Eigenwirtschaftlichkeitsgrad aufweist. Das heisst, die anderen Theater kommen finanziell besser über die Runden, da Zürich seine – nötigen – Eigeneinnahmen nicht erwirtschaften kann.

Das Orchester via Mikrofon

Die Zukunft wird noch schwieriger. Wenn wegen der Abstandsregel weniger Leute im Saal sein dürfen und die Kurzarbeit-Gelder wegfallen, fehlt viel Geld. Dann muss ein neues Konzept her. Ob man bald mit nur 30 Orchestermusikern spielt, wird sich weisen. «Wir überlegen uns grundsätzlich alle möglichen Szenarien und Optionen, um wieder Oper und Ballett spielen zu können. Dazu gehören durchaus auch solche Ideen», sagt Christian Berner.



Doch vorerst wird ganz anders gespielt: Aus dem festen Willen heraus, Musiktheater in seiner vollen Bandbreite zu präsentieren, wurde ein für das Opernhaus völlig neues Spielmodel entwickelt. Hierbei werden, unter Einhaltung der Abstandsregeln, das voll besetzte Orchester und der Chor aus einem externen Probensaal live in das Opernhaus übertragen. Auf der Bregenzer Seebühne wird auch so gespielt. Das Opernhaus Zürich ist überzeugt, dass in erstklassiger akustischer Qualität und ohne Zeitverzögerungen gespielt werden kann. Die Gesangssolisten und gegenfalls kleinere Chorensembles agieren live auf der Bühne. So wird es möglich sein, den normalen Spielbetrieb der neuen Saison einzuhalten.