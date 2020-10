Man darf nicht vergessen, dass von 1764 bis 1766, als Kant in Königsberg das Programm seiner Vernunftkritik entwirft, er sich gleichzeitig mit zwei solchen Aussenseitern beschäftigt: mit dem «Ziegenpropheten», einem Outsider, der mit Kühen, Schafen und Ziegen im Wald herumvagabundierte; und dem Mystiker Emanuel Swedenborg, der in den letzten Jahren seines Lebens behauptete, mit Engeln zu reden.

Es hat keinen Sinn, den Denkern diese Missgriffe wegzuerklären. Aber man kann sie in den «Context of Discovery» verweisen. Nicht im Sinn, dass sie zu rechtfertigen wären («Justification»), sondern dass sie historisch tatsächlich eine Rolle gespielt haben, als «diesen Männern diese Ideen über den Weg liefen», wie Karl R. Popper sagen würde.

Und was das Geschlechterverhältnis betrifft, schreckte Kant in der «Metaphysik der Sitten» nicht davor zurück, zu behaupten, dass wenn der Mann in der Ehe das Sagen habe (er sei «der befehlende, sie der gehorchende Teil»), widerspreche dies nicht der Idee der Gleichheit; «so kann dieses nicht als der natürlichen Gleichheit eines Menschenpaares widerstreitend angesehen werden».

Die Aufklärung feierte die Vernunft, die Menschenrechte, die Freiheit – ­alles, was uns heute von den Produkten aus dem Geistesladen lieb und teuer ist. Immer noch verstörend, denn es ist keineswegs neu. Neu aber ist, dass die Heroen der Epoche sich in ihren Schriften zu Diskriminierung, Frauenhass und Rassismus, einige auch zu Antisemitismus, hinreissen liessen.

Zentral für Kants Erkenntnistheorie wäre eigentlich das Vermögen der Einbildungskraft. Was wir erkennen, erkennen wir in Bildern. Von aussen kommen zwar Reize (Impulse), aber sie sagen nichts darüber, wie die Aussenwelt wirklich beschaffen ist. Sie ist als Ding an sich unzugänglich. Aus den Sinnesempfindungen (Sehen, Tasten, Riechen, Hören und Schmecken) konstruiert die Fantasie ein Bild des Objekts.

Bei Kant kehrt die Vernunft zurück

Später (in der zweiten Auflage der «Kritik der reinen Vernunft») drängte Kant die Fantasie zu Gunsten des Verstandes zurück. Die Begriffe des Verstandes sind es nun, die garantieren, dass Erkenntnis, wenn auch nicht völlig objektiv, so doch garantiert intersubjektiv ist.

Kant war aufgefallen, argumentieren die Brüder Böhme, wie nahe die wild wuchernden Fantasien des Ziegenpropheten und des Geister­sehers seinem bildgebenden Vermögen waren. Das Projekt der Vernunft in der Aufklärungsepoche war nur kulturell ein befreiendes, in sich war es defensiv und einengend. Die Vernunft muss ihr Territorium behaupten und verteidigen. Gegen all den Irrationalismus von aussen, aber auch von innen: den Trieben, den Gefühlen, der Sexualität. Das gilt auch für die Moral, die Kant gemäss seiner Erkenntnistheorie rekonstruiert. Auch hier werden wir von der Vernunft «genötigt», uns ihrem Gesetz zu unterwerfen.

Vernünftig ist der Mensch eben nicht von Geburt an. Vernünftig muss man werden, besser: gemacht werden. Erziehung ist alles. Dass die Vernunft (in der Kritik) sich selbst definiert, ist nur vordergründig ein Vorteil. In der Sache heisst es, dass sie sich dauernd abgrenzen muss. Sie sagt nicht, was sie ist, sondern definiert sich dadurch, dass sie sich abgrenzt von dem, was sie nicht ist.

Der Gedanke von Gleichheit verschwindet

Von Rousseau – und Kant folgt ihm – stammt das Konzept vom «edlen Wilden». Dass die Zivilisation dem Menschen «nicht nur guttut», dieser Eindruck drängte sich auf. Aber das «Edle» mussten die Aussereuropäer bezahlen – mit Infantilisierung. Sie sind wie Kinder, beschieden die Aufklärer, sie wissen von nichts, deshalb sind sie gut. Aber es ist auch klar, was ihnen droht: das gleiche Disziplinierungsprogramm, das die Europäer sich verschrieben hatten.