«Jetzt ist die Zeit für etwas Vernunft»: Nach acht Jahren kehren die Ärzte mit einem neuen Album zurück

Damit der erwartbare und etwas abgewetzte Wortwitz gleich zu Beginn des Textes verpulvert wird: Es ist grad eine gute Zeit, um auf die Ärzte zu hören – oder um die Ärzte zu hören. Die deutsche Rockpunkband veröffentlicht nach acht Jahren, mitten in einer merkwürdigen Zeit, mal wieder ein Studioalbum. «Hell» heisst es, und wenn die beiden vorab veröffentlichten Singles (mehr konnten wir wegen der Schutzmassnahmen – gemeint ist für einmal die Absicherung gegen Raubkopierer – nicht hören) nicht täuschen, dann bleiben die Ärzte die Ärzte. Das ist tröstlich in einer Zeit, in der sonst nur noch wenig ist, wie es mal gewesen war.

In Hamburg sitzt Bela B., ein Drittel der Ärzte, am Telefon und erzählt ausführlich und gut gelaunt über die Platte, die Musik und – natürlich auch – Corona. «Der Lockdown hat uns bei den Aufnahmen tatsächlich genutzt. Wir hatten im Studio unter Quarantänebedingungen keine Ablenkung», sagt er.