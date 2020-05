Jambalaya mit Maggi-Würze

Morgen hätte das Bluesfestival Baden mit «The Spirits of New Orleans», einem exklusiven Programm des Badener Musikers Hendrix Ackle, fulminant beginnen sollen. Aus bekannten Gründen ist das ganze Live-Festival abgesagt, respektive um ein Jahr verschoben worden. Doch das Team um Susanne Slavicek wollte sich Corona nicht einfach so beugen. «Baden ohne Blues – Das geht gar nicht!», sagten sie sich und haben innert kürzester Zeit ein virtuelles Festival aus dem Boden gestampft. Das Blues Festival Baden blüht nun im Mai halt online.

Über 30 verschiedene Aktionen sind geplant, welche die verschiedenen Events spiegeln und alle auf der Website des Festivals sichtbar gemacht werden. Finanziert wird das virtuelle Festival vom Kanton und den Sponsoren. «Selbstverständlich reinvestieren wir das gesprochene Geld», sagt Roberto Amsler von der Programmgruppe, «und besonders freut es uns, dass praktisch alle angefragten Musiker mitmachen und einen Beitrag ihrer Wahl leisten. Selbst internationale Stars wie Kenny Neal».