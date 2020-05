«Im Auge der Literaten»: Nora Gomringer berichtet von der aufregenden Corona-Kreuzfahrt ihrer Eltern

Die beiden lösen Probleme, navigieren sich via Smartphone, also meine Mutter, durch die Weg- und Unwägbarkeiten der Welt. So meinten sie wohl auch, dass eine Kreuzfahrt eine schöne Idee, wenn nicht sogar eine lehrreiche und bereichernde wäre. Das mag auch alles sein, nur:

In dieser globalen Bewegungsart sind sie symbiotisch und originell. Beide sprechen die für europäische Bildungsbürger üblichen Sprachen: Latein und Englisch und dadurch sehr schön fliessendes Französisch, Spanisch, Italienisch und dazu noch Niederländisch gehobenen Stils, also meine Mutter.

Während der spärlichen SMS-Wechsel mit meiner Mutter, – spärlich, weil dieser Planet noch längst nicht bis in alle Ecken ausgefunkt ist! Was der bayrische Ministerpräsident im Rahmen seiner «artificial intelligence»-Initiative ja durchaus als Motivationsgrund für ebendiese aufgeführt hat, Bayern als der grosse Rand um ein grosses Funkloch herum, quasi – die SMS-Wechsel also haben mir ein grausiges Bild vom Leben an Bord vermittelt: Mutter in ständiger Kälte und Desinformation, da auf der MS Sonstwas nicht ganz 4000 Menschen lieber Fischstäbchen sein möchten als in Butter ausgelassene Schollen. Ergo: Lärmende Klimaanlagen überall und immer.

Manchmal gelangten Nachrichtenfetzen an Bord, die dann im Stille-Post-Verfahren an alle verteilt wurden und sich von «Sicherheitsmassnahmen» zu «SOS, die Welt, wie wir sie kannten, existiert nicht mehr»-Dramen wandelten. Meine Eltern blieben meistens auf der Kabine, vermissten die tägliche Zeitung und fanden in der Bord-Bibliothek wohl nur die Bertelsmann-Kamellen Konsalik, Kisch und eine schön gebundene Ausgabe von Moby Dick, die aber auch nichts half in puncto Weltkrise, Corona – Covid-19, Rückholung aller Urlauber durch Heiko – no one left behind – Maas.

Nirgendwo durfte diese Arche anlegen, kein Vogel brauchte ein Zweiglein. So komponierte ich meine Nachrichten geradezu, wollte Information und den Ernst der Lage, aber keine Panik vermitteln. Vorbei die Zeiten, in denen man Spiel, Spass und Schokolade die Trias der Zivilisation nennen konnte.

Als letzte Nachricht vor ihrer abenteuerlichen Rückholung vor ein paar Tagen per Bus von Marseille nach München und dann im Taxi zweieinhalb Stunden nach Hause im oberfränkischen Rehau schrieb mir meine Mutter: