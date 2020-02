Eine Konversation mit der 39-jährigen Agnes Obel kann unerwartete Haken schlagen. So kommen wir im Büro der Plattenfirma in London auf Eulen zu sprechen. Auf ihrem neuen Album ist ein Stück mit dem Titel «Parliament Of Owls» zu finden. Auf Promo-Fotos blicken sie und eine Eule direkt in die Kamera, die Eule mit dunkelgelben, sie mit eisigen, blauen Augen. «Ich mag Eulen», erklärt sie nun mit einem leicht belustigten Unterton.

«Ich glaube, es ist wegen der Augen. Sie blicken uns an, als wüssten sie etwas. Sie repräsentieren das Tier in uns. Eine Natur, von der wir vorgeben, sie unter Kontrolle zu haben. In Wirklichkeit sind wir weit entfernt davon.» Dann erklärt sie die Überlegungen, die in dem Stück über das Eulenparlament stecken. «Mir gefiel das Bild einer Schar von Vögeln, die dich alle mit riesigen Augen beobachten.» Manchmal habe sie das Gefühl, selber über mehr als ein Augenpaar zu verfügen: «Dann betrachte ich mich durch die Augen von jemand anders. Wir sind nicht nur eine einzige Person. Wir sind viele Personen, alle mit eigenen Geschichten und eigenen Augen.»

Im kreativen Umfeld von Berlin taute sie auf

Agnes Obel spielte als Kind in einer Band und erlernte früh den Umgang mit dem Tonstudio. Aber erst als sie 26-jährig von Kopenhagen nach Berlin zog, blühte sie auf. Die Musiker, mit denen sie in Dänemark zusammen war, seien tolle Menschen gewesen, talentiert, ambitiös und zielorientiert. «Aber irgendwie stimmte das für mich nicht», sagt sie. In Berlin lernte sie Künstler aus der elektronischen Experimentalszene kennen. «Bei ihnen gab es keine Karriereziele im kommerziellen Sinn. Für sie drehte sich alles um das Experiment und die kreative Arbeit. Diese Haltung stimmte für mich.» Vier Jahre später erschien das eigenwillige, selbstproduzierte Début «Philharmonics», das sich in Dänemark, Belgien und Frankreich in Platinmengen verkaufte.