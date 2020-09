Gutes Hochhaus – böses Hochhaus: Wie man Wolkenkratzern ein Image verpasst

Sehen wir hier den grandiosen Turm der Zukunft oder ein tristes Wohngetto? Dasselbe Gebäude wirkt auf Fotos sehr unterschiedlich. «Je nach Perspektive, Beleuchtung und Ausschnitt erreicht man als Fotograf eine ganz andere Botschaft.» Das sagte der Fotograf Oliver Lang bei einem Talk im Stadtmuseum Aarau. Wer von einem Hochhaus nur einen Ausschnitt der Fassade oder mehrere Blöcke ohne Durchblick und Horizont und eng geschnitten abbildet, zeigt sie als unüberwindbare Barrieren. Als Stopper fürs Auge. Soll ein Hochhaus aber als positives Signal, als Verheissung für die Zukunft erscheinen, lässt man den Turm in den offenen Himmel wachsen und stellt glückliche Menschen davor.

Hochhäuser und Grosssiedlungen sind dankbare Sujets, um Bildwirkungen zu zeigen, weil sie selber schon polarisieren. Diese doppelte Wirkung illustriert Kuratorin Laura Aellig im Stadtmuseum Aarau mit Material von 1950 bis 1970 aus dem Ringier Bildarchiv. Das Archiv, das heute dem Aargau gehört, bietet mit sieben Millionen Fotografien reichlich Material dafür.

Euphorie und Wachstumskritik

In den 1950er-Jahren galten grosse Siedlungen als Mittel gegen die Wohnungsnot und als Chance, allen Menschen zeitgenössischen Wohnkomfort zu verschaffen. Doch bald schon traten die Wachstumskritiker auf, wie die Diaschau von Aellig veranschaulicht. «Bauen als Umweltzerstörung» titelte ein Buch von 1973. Unwirtlich, krankmachend, monoton seien diese Bauten, machen uns dessen Bilder vor, gut seien sie nur für die Profitmacher. Ähnliches fand Aellig in Presseberichten: Wenn die Genfer Siedlung Onex durch einen engen runden Ausschnitt, der Platz verschattet und menschenleer gezeigt wird, dann passt das Symbolbild zur Schlagzeile «Schlafstadt». Welch ein Unterschied in der Wirkung, ob man prügelnde Buben, fröhlich spielende Kinder oder einen einsamen Mann vor einer Siedlung zeigt. Im Tscharnergut in Bern scheinen laut den Bildern von Siegfrid Kuhn aus den 1970er-Jahren nur glückliche Menschen zu leben.