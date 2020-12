Wie klingt die Weite der amerikanischen Prärie? Wie die Einsamkeit des Mittleren Westens? Und wie die Hoffnung auf ein besseres Amerika?

Ausgerechnet ein Schweizer, der Genfer Mundharmonika-Spieler Grégoire Maret, hat sich auf seinem Album «Americana» dieser Frage angenommen und ist dafür in der Kategorie des «besten Instrumental­albums» mit einer Nomination für die 63. Ausgabe der Grammy Awards in Los Angeles belohnt worden. Mit dem französischen Pianisten Romain Colin und dem amerikanischen Star-Gitarristen Bill Frisell hat er sich auf die Spur der amerikanischen Musiktraditionen begeben und Country, Gospel, Blue Grass, Folk, Blues und Jazz zu einer imaginären Folklore vermengt.

Es ist eine ausgesprochen schöne, gelassene und ruhige Musik, die zum Träumen und Sinnieren einlädt. «Ich hatte schon immer eine Schwäche für wunderschöne Melodien», sagt der 45-jährige Maret der «Schweiz am Wochenende». «Romain und ich wollten etwas Schönes kreieren. Etwas, das sich auf unsere Idee von Amerika bezieht, bevor das Land total verrückt wurde. Wir wollten jene Bedeutung von Freiheit und Hoffnung ausdrücken, die wir fühlten, als wir zum ersten Mal in New York City ankamen». Musik als Balsam.

Er hätte längst den Oscar für die beste Nebenrolle verdient

Grégoire Maret ist 1975 in Genf als Sohn eines Schweizers und einer Amerikanerin geboren, hat in Genf studiert, wechselte in die Jazz-Abteilung der New School in New York und blieb in den Staaten hängen. Dort hat er sich schnell einen exquisiten Ruf als Studiomusiker erarbeitet, und seit dem Tod des legendären belgischen Mundharmonika-Spielers Toots Thielemans vor vier Jahren ist Grégoire Maret die erste Adresse für das beliebte Instrument.

Wer immer nach der chromatischen Mundharmonika ruft, Maret ist zur Stelle. So spielte er mit der Crème de la Crème des Jazz wie Pat Metheny, Herbie Hancock, Cassandra Wilson, Marcus Miller, Meshell Ndegeocello oder Steve Coleman und trat 2010 mit Popstars wie Elton John und Sting am «Concert for the Rainforest» auf. Der «Spiegel» schreibt: