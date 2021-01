Für diese Aargauer Veranstalter ist das Streamen von Lesungen und Konzerten nur eine Notlösung

Bettina Spoerri, Leiterin Aargauer Literaturhaus Lenzburg

«Wir mussten bereits vor mehreren Wochen entscheiden, einen Teil der Veranstaltungen abzusagen oder auf Frühjahr 2021 zu verschieben. Die Covid-Massnahmen (fünf Personen pro Veranstaltung) bedeuteten faktisch, dass ab da keine analogen Live-Kulturveranstaltungen mehr stattfinden konnten. Die Veranstaltungen im Januar 2021 mussten wir umgehend als rein digitale Veranstaltungen konzipieren. Bereits ab August 2020 haben wir hybrid produziert, indem wir analoge Veranstaltungen für Videoabonnentinnen und Videoabonnenten filmten und per persönlichem Link abrufbar machten. Ich habe nebenbei sehr viel an technischem Know-how erworben – eine Weiterbildung on the job. Im Dezember lancierten wir als unser bereits sechstes digitales Projekt 2020 einen literarischen Adventskalender, dessen Beiträge auch jetzt noch gelesen und gehört werden können.

Wir haben zum einen nur noch kurzfristig weitergeplant, um im Januar so flexibel wie möglich zu sein. Denn wir haben schon zu oft das bereits einmal oder zweimal Umorganisierte nochmals umorganisieren müssen. Und wir haben immer mehr ins Digitale gedacht und überlegt und entschieden, was nun möglich und vor allem auch sinnvoll ist, in den digitalen Raum zu übersetzen; zurzeit tüfteln wir auch an der besten Kombination von digital live und aufgezeichnet herum – manchmal macht das auch durchaus Spass, alles neu denken zu müssen, aber es ist eine enorme Herausforderung für ein kleineres Kulturhaus mit nur zwei Teilzeitstellen!

Die Umstellung zog grosse Einbussen bei den Veranstaltungseinnahmen nach sich. Wir hoffen deshalb, dass sich einige für unser Videoabo 2021 begeistern. Bereits jetzt haben wir spannende nächste Veranstaltungen zu bieten, unter anderem einen Abend zum 100. Geburtstag von Patricia Highsmith. Digitale Aufzeichnungen und Liveübertragungen, zudem in gebotener Qualität in Ton und Bild, all die Abos von Onlineplattformen sowie Kamera und die weitere Basisausrüstung kosten eine beträchtliche Stange Geld, die wir Ende 2019 fürs Budget 2020 noch nicht erahnen konnten.

Von März bis Mai, als wir online mit fünf Onlineprojekten täglich aktiv waren, beobachteten wir einen Anstieg von 1000 auf bis 7000 Besucherinnen und Besucher monatlich. Auch unser Resonanzgebiet hat sich vergrössert. Wir hoffen, dass deshalb am Ende in einer Zeit nach Covid ein paar Besucherinnen und Besucher mehr den Weg ins analoge Literaturhaus finden – denn da werden sie sicht- und spürbar. Für eine nachhaltige Bewirtschaftung des neuen Onlinepublikums fehlen uns leider die Ressourcen, aber wir sind auf mehreren Social-Media-Kanälen stets aktiv. Im Herbst 2020 hatten wir teilweise mehr Publikum denn je, als ob die grösseren externen Säle, die wir wegen der Abstandsregeln mieten mussten, auch mehr Publikum angezogen hätten. Bezüglich der Onlinezahlen besonders im Frühjahr muss ich hinzufügen: Die freuen uns, aber wir sind kein Onlineshop, deren alleiniger Zweck der Verkauf eines Produkts ist; Literatur, Kunst lebt von der Diskussion, der kritischen Auseinandersetzung, der Zeit und Vertiefung, der ihr die Menschen widmen. Uns muss also mindestens genau so sehr wie die Publikumszahlen interessieren, was zum Beispiel eine Lesung auslöst; und das ist eine komplexere Fragestellung, weil kaum befriedigend quantifizierbar. Mir haben auch mehrere Leute explizit gesagt, dass sie mit digitalen Veranstaltungen nichts anfangen können und sowieso schon den ganzen Tag am Computer sitzen; sie freuen sich auf den Tag, an dem sie wieder bei einer Veranstaltung physisch anwesend sein und den Autor und die Autorinnen von Angesicht zu Angesicht begegnen können.»

Adrian Zinniker, Klarinettist Argovia Philharmonic, für Musikvermittlung zuständig