Zürcher Kino- und Literaturhaus Kosmos hat neuen Verwaltungsrat

Die fünf Neuen sind: Barbara Ellenberger (Kultur), Tina Candrian (Gastronomie), Esther van Messel (Film), Monica Glisenti (Kommunikation) und Annelise Wiederkehr (Finanzen).

Der bisherige Verwaltungsratspräsident und Mitinitiant des Kosmos, Bruno Deckert, trat gar nicht erst zur Wahl an, wie es in einer Mitteilung von "reclaim-kosmos", einer Gruppe um Hauptaktionär Ruedi Gerber, vom Montagabend heisst. Die bisherigen VR-Mitglieder Monika Binkert und Mark Burkhard wurden nicht mehr bestätigt.

Deckert und Samir sind die Initianten des Kulturbetriebes Kosmos, der im September 2017 in Zürich startete. Misstöne führten schliesslich zum Rauswurf von Samir.

Nach der Generalversammlung am 20. Juni vergangenen Jahres, an der vier von fünf Verwaltungsratsmitgliedern durch neue ersetzt wurden, hatten unter anderen Patrick Frey und die Filmemacherin Sabine Gisiger in einem offenen Brief eine ausserordentliche Generalversammlung gefordert, um "in transparenter Weise" einen neuen Verwaltungsrat zu wählen.