«Wieso heisst es nicht Karteikarten-Skandal?»: Bundesrat Berset sorgt für viele Lacher und Applaus

Alain Berset nahm in seiner Eröffnungrede Bezug zum Thema Fichenskandal, der sich zum 30. Mal gejährt hat. Ihm fällt auf, dass im Deutschen viele Dinge, die negativ behaftet sind, auf französisch gesagt werden. Wie eben der «Fichen-Skandal», oder das überfüllte «Perron» im Bahnhof, oder der «Apéro riche», der für ein kleines Abendessen steht. Die Rede schloss er mit dem französischen Namen der Bank «Credit Suisse» ab und wies darauf hin, dass er soeben wieder beim ursprünglichen Thema angelangt sei – der Überwachung.

«Je schneller die gesellschaftlichen Veränderungen, desto wichtiger wird es, dass wir die reale, gegenwärtige Schweiz im Medium Film erleben – sonst erstarrt unser Selbstbild.» Deshalb, so Berset weiter, sollten künftig Streamingdienste auch in den Schweizer Film investieren. Der Kulturminister betonte, solche Regeln seien in Europa mittlerweile üblich. Die Schweizer Pläne würden aber einen «feinen Unterschied» aufweisen: «So sollen Online-Anbieter selber entscheiden können, in welche Filme oder Fernsehserien sie investieren wollen.»