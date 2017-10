Damit hat sich die Schweizer Komödie von Peter Luisi mit Beat Schlatter im Vergleich zur Vorwoche um zwei Plätze verbessert. Mit knapp 9400 Eintritten liegt sie nur 1000 Eintritte hinter "The Snowman". "Cars 3" liegt auf Platz 3 vor dem Vorwochenleader "It". Die Abstände sind durchwegs gering. Nur gerade 7400 Eintritte trennen "The Snowman" und "American Assassin" auf dem 10. Rang.

In der Westschweiz sind die beiden Spitzenplätze unverändert bei "The Golden Circle Kingsman" und "Le Sens De La Fête" geblieben. Im Tessin hat "It" die Spitze von "Blade Runner" übernommen.