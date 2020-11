Talentierte Filmemacherin: Natascha Beller drehte eine Weihnachtsserie – SRF hätte ihr besser mehr Freiheiten gelassen

Samichlaus du liebe Mah, was chani zwüsche Tatort und Deville ha? So ähnlich lässt sich die Entstehung der Krimiparodie «Advent, Advent» von SRF beschreiben. «Die Serie ist für all diejenigen, die gerne Tatort und Deville mögen», sagt Natascha Beller.

Jeden Adventssonntag strahlt SRF eine der vier Folgen von «Advent, Advent» aus. Kleine Häppchen im Abendprogramm. Unsere Fragen beantwortet Beller am Telefon, nachdem ihr Partner Patrick «Karpi» Karpiczenko nach Hause gekommen ist und sich ums gemeinsame Baby kümmert.