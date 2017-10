Dies berichten die US-Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" am Mittwoch. Die norwegische Filmemacherin Eva Sørhaug ("90 Minutes") gibt damit ihr englischsprachiges Regiedebüt.

Stone sei die perfekte Schauspielerin für die Rolle, sagte Sørhaug in einer Mitteilung. Sie besitze die "mühelose Fähigkeit", starke und sexy Frauen zu spielen.

Stone ist vor allem für ihre "Basic Instinct"-Rolle als männermordende Krimi-Schriftstellerin bekannt. Grossen Erfolg hatte sie auch mit ihrem "Casino"-Auftritt 1995 an der Seite von Robert de Niro unter der Regie von Martin Scorsese. In der Rolle als drogensüchtige Mafiaboss-Gattin holte sich Stone eine Oscar-Nominierung und die Golden-Globe-Trophäe als beste Darstellerin. Zuletzt drehte sie an der Seite von James Franco und Seth Rogen die Tragikomödie "The Disaster Artist".