Rolf Lyssy nach Plagiatsvorwurf über «Eden für jeden»: «Wir kamen zu diesem Projekt wie die Jungfrau zum Kind»

In seinem neuesten Film lässt Rolf Lyssy verschiedene Menschen, deren Vorstellungen und Lebensentwürfe in der Idylle eines Schrebergartens aufeinanderprallen. Der Film «Eden für jeden» feierte am Montagabend am Zürcher Filmfestival Premiere.

Im Vorfeld kritisierten verschiedene Kunstschaffende unter anderem die Parallelen zum Dokumentarfilm «Unser Garten Eden» von Mano Khalil aus dem Jahr 2010. Auch dieser meldete sich zu Wort, er fühle sich übergangen. Ähnliche Kritik kam auch im Fall von Lyssys Film «Die letzte Pointe» auf.

Der Trailer «Eden für jeden» von Rolf Lyssy: