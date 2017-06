Die brütende Hitze und eine Grossbaustelle auf der Mittleren Brücke in Basel bringen praktisch alles zum Erliegen. Stillstand – damit kennt sich auch Lav Diaz aus. Der philippinische Filmemacher gastiert zurzeit als Jurymitglied am Filmfestival Bildrausch in der Rheinstadt. Sein Name steht synonym für das sogenannte Slow Cinema: langes, langsames Kino. «Mein Stil wurde auch schon als Koma-Kino bezeichnet», sagt Diaz im Gespräch mit der «Schweiz am Wochenende» und lacht.

Der 58-jährige Filipino hat einige der längsten Kinofilme aller Zeiten gedreht. Sein Epos «Evolution of a Filipino Family» (2004) hat eine Spieldauer von 9 Stunden und 53 Minuten, sein Locarno-Gewinnerfilm «From What Is Before» (2014) dauert fünfeinhalb Stunden. Dagegen wirkt sein neuester Film «The Woman Who Left», der 2016 am Filmfestival von Venedig den Hauptpreis gewann und nun am Bildrausch zu sehen ist, fast wie ein Kurzfilm, kommt aber immer noch auf 3:46 Stunden.