Mehr Einreichungen, weniger Filme zum Sehen: Die Solothurner Filmtage stellen ihr diesjähriges Programm vor

Die Nominierten für den «Prix de Soleure» 2021 12 aktuelle Dokumentar- und Spielfilme sind für den «Prix de Soleure» nominiert, darunter sechs Premieren und ein Debutfilm. Die Werke stammen von acht Regisseurinnen und fünf Regisseuren, mit einer Ko-Regie von zwei Filmemacherinnen. Die Theaterleiterin Anne Bisang, der Regisseur Markus Imhoof und die Schriftstellerin Meral Kureyshi werden den Hauptpreis im Wert von 60‘000 Franken am 26. Januar 2021 zum 13. Mal vergeben.

«A media voz» von Heidi Hassan und Patricia Pérez (Dokumentarfilm) Ein autobiografischer Dokumentarfilm, basierend auf der Korrespondenz zweier kubanischer Filmemacherinnen. Seit ihrer Kindheit sind Patricia und Heidi befreundet. Ihre Emigration nach Europa trennt sie für 15 Jahre. Der Film ist eine emotionale und intime Reise und erzählt über Freundschaft, Mutterschaft und überwundene Grenzen. Ihre Geschichte widerspiegelt die Herausforderungen, Wurzeln und Lebenswege einer ganzen Generation.



«Burning Memories» von Alice Schmid (Dokumentarfilm) Im Alter von 16 wurde Alice Opfer von Missbrauch. Fünfzig Jahre später bahnt sich die verdrängte Erfahrung den Weg zurück ins Bewusstsein. Wie ist es möglich, einen Vorfall ein Leben lang zu verdrängen? Wie kam es dazu, dass sie Filme drehte und Bücher schrieb, immer über Kinder und Gewalt? Alice wandert mit ihrem Akkordeon durch die Wüste, sucht nach Antworten und blickt auf ein Phänomen, das viele Frauen in ähnlicher oder verwandter Weise betrifft.

«Mare» von Andrea Staka (Spielfilm) Geflogen ist Mare noch nie, obwohl sie mit ihrem Mann und den drei Kindern im Teenageralter direkt neben dem Flughafen lebt. Sie liebt ihre Familie, auch wenn sie ihr manchmal ganz schön auf die Nerven geht. Mare sehnt sich nach einem eigenen Job und mehr Unabhängigkeit. Ihr Mann ist ihre Jugendliebe, doch als eines Tages ein jüngerer Mann ins Nachbarhaus zieht, überschreitet Mare eine Grenze.



«Nachbarn» von Mano Khalil (Spielfilm) Ein kleines Dorf an der syrisch-türkischen Grenze in den frühen 1980er Jahren: Der sechsjährige Kurdenjunge Sero erlebt sein erstes Schuljahr in einer arabischen Schule und muss zusehen, wie seine kleine Welt im Zuge eines absurden Nationalismus radikal verändert wird. Humoristisch und doch ernsthaft erzählt der Film von einer Kindheit, die zwischen Diktatur und dunklem Drama auch ihre leichten Momente findet.



«Das neue Evangelium» von Milo Rau (Dokumentarfilm) Was würde Jesus im 21. Jahrhundert predigen? Wer wären seine Apostel? Gemeinsam mit Yvan Sagnet, einem ehemaligen Landarbeiter und politischen Aktivisten aus Kamerun, entwirft der Regisseur ein neues Evangelium für das 21. Jahrhundert: Ein Manifest der Solidarität der Ärmsten, ein filmischer Aufstand für eine gerechtere, menschlichere Welt.

«Farewell Paradise» von Sonja Wyss (Dokumentarfilm) Sonja Wyss ist die Jüngste von vier Schwestern. Sie ist noch ein Kleinkind, als das Familienidyll auf den Bahamas zerbricht und sie sich in der kalten Schweiz wiederfindet. Hier werden die Schwestern in Pflegefamilien untergebracht. Viele Jahrzehnte später will sie wissen, was damals passiert ist. In intensiven, schonungslos ehrlichen Gesprächen tritt eine ganz unterschiedlich erlebte Familiengeschichte zutage, die gerade fortgeschrieben wird.



«L‘acqua, l‘insegna la sete» von Valerio Jalongo (Dokumentarfilm) In einer alten Klassenzeitung findet der pensionierte Lehrer J.C. Lopez ein Gedicht: «Durch Durst erfahren wir Wasser». Von dieser Klasse hatte er alles aufbewahrt, sogar ein Videotagebuch, das er mit seinen Schülern gefilmt hatte. Nun macht sich der Lehrer auf die Suche nach seinen Zöglingen, die ihm von ihren Bekenntnissen und Versäumnissen erzählen. Die Geschichte einer Klasse, die zuweilen den Zeilen eines fernen Gedichts zu folgen scheint.

«Réveil sur Mars» von Dea Gjinovci (Dokumentarfilm, Debutfilm) In Horndal in Schweden stehen Furkan und seine Familie vor einem medizinischen Rätsel, das ihr Alltagsleben auf den Kopf stellt. Die beiden ältesten Töchter der Familie, Ibadeta und Djeneta, sind in ein Koma gefallen. Trotz allem versucht die Familie, weit weg von ihrer Heimat Kosovo, ein normales Leben zu führen. Furkan hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Raumfähre zu bauen, die seine Schwestern zum Mars bringen kann.

«Sapelo» von Nick Brandestini (Dokumentarfilm) Auf Sapelo Island in Georgia wachsen zwei Brüder, JerMarkest und Johnathan, in der letzten verbleibenden Enklave der Saltwater Geechees auf. Ihre grösste Freude ist es, die Insel zu erforschen, so wie es ihre Adoptivmutter, Cornelia Walker Bailey, als Kind auch getan hatte. Als Geschichtenerzählerin und Matriarchin von Sapelo bemüht sie sich, diese einzigartige Gemeinde, die ihre Vorfahren aufgebaut haben, so weit wie möglich zu erhalten.



«The Brain» von Jean-Stéphane Bron (Dokumentarfilm, Weltpremiere) Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hält Science-Fiction Einzug in die Labors. Die Forschung zum Verständnis der Funktionsweise unseres biologischen Gehirns führen zu spektakulären Fortschritten in der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Davon erzählen fünf Geschichten, die zum Kern der heutigen Wissenschaft vorstossen und das Bild einer faszinierenden und beunruhigenden Zukunft zeichnen.



«Scent of Fear» von Mirjam von Arx (Dokumentarfilm, Weltpremiere) Der Film ist eine Reise rund um die Welt, auf der wir Menschen treffen, die vor Angst erstarren, Menschen, die sie suchen, die sie finden, die sie lieben. Unterwegs begegnen wir Expert*innen der Neurowissenschaft, Psychologie, Politik, die uns aufzeigen, wie die Gesellschaft von Angstbotschaften gesteuert wird. Der Film analysiert die universelle Frage, was Angst ist und warum wir uns so vor ihr fürchten.