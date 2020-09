Im Schweizer Oscar-Kandidat trifft die Theaterszene Berlins auf die Welt der Expats in der Schweiz

Diese Woche kommt «Schwesterlein» von Stéphanie Chuat und Véronique Reymond ins Kino. Nur ein paar Tage, nachdem der Bund den Film offiziell als Schweizer Beitrag ins Rennen um einen Oscar geschickt hat. Wir haben die beiden Westschweizer Regisseurinnen an der Berlinale zum Interview getroffen. Das war vor dem Ausbruch der Pandemie. Nun, ein halbes Jahr später und nach einem massiv verzögerten Kinostart, nahm Stéphanie Chuat das Telefon für ein paar weitere Fragen entgegen. Kurz bevor sie zusammen mit Véronique Reymond in den Zug stieg, um den Film dem Kinopublikum in der Deutschschweiz zu präsentieren. Seit unserem Treffen in Berlin kam Corona, der Lockdown und die Aussicht auf einen Oscar. Wie fühlen Sie sich gerade? Stéphanie Chuat: Ich bin so happy, dass die Jury unseren Film ausgewählt hat und ihn der Akademie in Hollywood empfiehlt. Und das zehn Jahre nach unserem ersten Spielfilm «La petite chambre», der auch ins Rennen um einen Oscar geschickt worden war. Die guten Neuigkeiten aus Bern helfen aber nicht nur für die Veröffentlichung des Filmes in der Schweiz, sie helfen auch den internationalen Verkäufern und Verleihern im Ausland, die den Film gekauft haben. Es ist keine einfache Zeit, einen Film zu lancieren, oder? Chuat: Nein, die Industrie ist in Gefahr. Am Wochenende hatten wir die allererste Vorführung des Films seit der Berlinale. Der Film lief im Open-Air-Kino in Morges und war gut besucht.

Der Kinobetreiber sagte uns, dass das Publikum eindeutig Open-Air-Kino den geschlossenen Kinosälen vorzieht.

Unser Film startet nun in den Kinos der Deutschschweiz. Wir hoffen, dass die Leute trotzdem hingehen. Ich bin überzeugt, die sanitären Vorgaben werden eingehalten im Kino.

An der Berlinale, nun sogar Kandidat für einen Oscar? Uraufführung hatte «Schwesterlein» letzten Februar an der Berlinale. Im Hauptwettbewerb um einen Bären ging der Film von Stéphanie Chuat und Véronique Reymond zwar leer aus, doch nun empfiehlt ihn eine Jury des Bundes für das Rennen um einen Oscar (bester fremdsprachiger Film). «Schwesterlein» läuft ab Donnerstag im Kino. Highlights sind die Darsteller, die sich zum Teil selber spielen (Akteure an der Schaubühne Berlin). Chuat und Reymond sprechen gerne von Grautönen. Wir aber finden, gerade beim Zielkonflikt Selbstverwirklichung von Mann und Frau hätte etwas mehr Klarheit gut getan. (dfu)

«Schwesterlein» spielt in der Berliner Theaterszene. Was bedeutet dieses Setting Ihnen persönlich? Véronique Reymond: Die Liebe zum Theater hier in Berlin bildet das Herz des Films. Darum herum dreht sich die gesamte Handlung. Denn die beiden Hauptfiguren, zwei Geschwister, stammen aus einer Berliner Theaterfamilie, beide haben Theatererfahrung, er als Schauspieler, sie als Autorin. Auch wir kommen vom Theater, standen und stehen in der Schweiz und in Frankreich als Schauspielerinnen auf der Bühne. Im Film kümmert sich die Familienfrau Lisa um ihren an Leukämie erkrankten Zwillingsbruder Sven, distanziert sich dabei von ihrem Mann, der Familie. Und findet zurück zu sich selbst. Worüber wollen Sie den Zuschauern primär erzählen, über Krebs oder Geschlechterrollen, einem feministischen Ansatz also? Reymond: Wenn ich zwischen den beiden Themen auswählen muss, dann ist es ganz klar der Feminismus.

Das überrascht, liegt die Haupthandlung doch ganz klar bei der Krebserkrankung des «Brüderleins» Sven. Reymond: Für mich liegt der Fokus des Films vielmehr auf der Beziehung zweier Seelenverwandter. Der eine ist krank, der andere ist gefangen in seinem Leben.

Wenn du jemandem sehr nahestehst, von dem du weisst, dass er die Welt bald verlassen wird, musst du ganz schnell erwachsen werden.

Das passiert im Film Lisa, und jeder, der das schon erlebte, könnte sich möglicherweise genauso fühlen. Chuat: Ich möchte noch etwas betonen: Die Beziehung zwischen zwei Seelenverwandten, wie Zwillingen, ist im Gegensatz zu derjenigen eines Ehepaars nicht auflösbar.

Wenn du jemanden heiratest und eine Familie gründest, dann kannst du dich wieder scheiden lassen. Das können Geschwister, wie unsere beiden Zwillinge im Film, nicht einfach so.

Wer hat recht? Reymond: Keiner von beiden. Oder beide. Der Ehemann hat recht, wenn er sagt, der Ort und die Privatschule seien eine Riesenchance für die Kinder. Doch auch sie hat recht, denn sie muss sich um ihren kranken Bruder Sven ­kümmern.

Alle haben recht, und gerade weil sie nichts falsch machen, verletzen sie einander.