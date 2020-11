Nun ist die Katze aus dem Sack. Am Donnerstag haben die Organisatoren informiert: Die 56. Ausgabe Ende Januar 2021 wird eine komplette Online-Ausgabe, sagte Filmtage- Direktorin Anita Hugi anlässlich einer Medienkonferenz im Solothurner Uferbau, die online übertragen wurde.

Das heisst: Sämtliche Wettbewerbe, Filme, das komplette Festivalprogramm inklusive Diskussionsrunden, finden im virtuellen Raum statt.

2. Warum online?

Der Entscheid fiel natürlich aufgrund der Pandemie. In Solothurn gilt zum Grossveranstaltungsverbot des Bundes eine zusätzliche Obergrenze von kulturellen Veranstaltungen von 30 Personen.

Das OK hatte angestrebt, wegen der einzelnen Veranstaltungen in den Kinos nicht als Grossveranstaltung definiert zu werden. Doch der Kanton habe den Filmtagen klar gemacht, diese als Grossveranstaltung zu verstehen, erklärte Filmtage-Präsident Felix Gutzwiller an der Medienkonferenz. «Damit war der Fall klar. Bis Ende Januar 2021 werden keine Grossveranstaltungen bewilligt.»

Die Filmtage finden statt vom 20. bis 27. Januar. Eine Verschiebung wurde zwar diskutiert, aber abgelehnt.

3. Bis Januar vergeht doch noch Zeit. Haben die Organisatoren keine Hoffnung, dass vorher gelockert wird?

Nein. Lange hiess es, man plane eine hybride Version, möchte also zumindest mit einem Teil des Festivalprogramms physisch, vor Ort stattfinden. Direktorin Hugi sagte es so: «Angesichts der Pandemieentwicklung und den Schutzmassnahmen machen wir die ursprünglich als Spielbein gedachte Online-Edition nun zu unserem festen Standbein.» Immerhin: Stand jetzt planen die Verantwortlichen Filmvorführungen im kleinen Rahmen. Auf Nachfrage sagte Filmtage-Präsident Felix Gutzwiller: