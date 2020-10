Wenn wir uns für den ersten Zürcher «Tatort» «Züri brännt» am 18. Oktober vor den Fernseher setzen, blicken wir leicht über einen Tatbestand hinweg: Nicht nur ein übermässiges Serien-Streaming schneidet schlecht bei Umweltdetektiven ab, nein, auch die TV-Produktion selbst ist eine riesige Energieschleuder. Eine Stunde Fernsehprogramm zu produzieren, verursacht laut einer Studie der britischen Filmakademie Bafta 13½ Tonnen CO 2 .

Hollywood zweitgrösster Umweltsünder in Kalifornien

Hollywood, das Film- und TV-Epizentrum der Welt, gilt als zweitgrösster Umweltverschmutzer nach der Ölindustrie in Kalifornien, denn hier gehen bekanntlich das Scheinwerferlicht und die Generatoren nie aus. Solche Materialschlachten wie in den USA gibt es beim Schweizer Fernsehen nicht. Obschon, ein typischer «Tatort» am Vierwaldstättersee, für den doch eine Handvoll Schauspieler und Statisten ansaugen mussten, um vielleicht nur eine einzige Sterbeszene abzudrehen, blies gegen 38 Tonnen CO 2 in die Luft.

Dies entspricht 100 Hin- und Rückflügen zwischen Zürich und Ischia in der Economy Class (1700 Kilometer) gemäss dem Myclimate-Flugrechner. Anders berechnet: 38 Tonnen CO 2 entsprechen dem CO 2 -Verbrauchsdurchschnitt von 8,4 Schweizerinnen und Schweizern in einem Jahr gemäss den Kriterien des Bundesamts für Umwelt.