Faber, Hunger, Brandao: Die Lockdown-Supergroup will die Liebe wieder ins Zentrum rücken

In Zeiten von «Abstand halten» haben Faber, Sophie Hunger und Dino Brandao ein Plädoyer für mehr Nähe vertont. 12 Songs umfasst das Album «Ich liebe dich» der Lockdown-Supergroup. Gestrandet im Frühsommer in Zürich, machten die Drei die Not zur Tugend und musizierten zusammen. «Faber und ich hatten eine Anfrage für ein kleines Radio-Konzert und haben Sophie gefragt, ob sie auch mitmachen will. Sie wollte», sagt Brandao.

So wurde in der Küche der gemeinsamen Wohnung von Faber und Brandao Musik gemacht. Mit dabei hatte Hunger einen Song. Einen über die Liebe. «Ich wollte jemandem sagen, wie gerne ich ihn habe. Und das ging fast besser in einem Lied. Darum dieser Song», so Hunger. «Möged d’Alpe sich geniere, möged d’Ratte ois regiere, mögd ich mini Stimm verlüre, es wär ganz schlimm und doch wärs glich– ich liebe dich», singt sie darin. Es ist die eindringliche Botschaft, dass die Welt in Flammen stehen kann, und die Liebe am Ende doch stärker ist.

Beim gemeinsamen Musizieren in der Küche merkte das Trio, dass da mehr ist. Dass da mehr möglich wäre. Aus dem scheuen Abtasten entstand die Lust auf mehr. «Es hat einfach unglaublich gestimmt», sagt Faber, «wie wir miteinander sprechen, wir uns gemeinsam ergänzen und wie wir uns gegenseitig pushten.» Aus dem Lockdown-Flirt wurde ein Sommer-­Gschmusi.

Es geht um die Liebe, auch um die Liebe zum Rausch

Während einer Woche arbeiteten die drei in der Roten Fabrik in Zürich, schrieben Lieder, kniffelten an Melodien – und am Ende waren da drei gemeinsame Konzertabende. Sie liessen etwas entstehen und wachsen. Vorgaben gab es eigentlich keine. «Ausser dass wir auf Schweizerdeutsch singen», sagt Sophie Hunger. Aber kann man auf Schweizerdeutsch tatsächlich über die Liebe singen? Schweizerdeutsch kann vieles, aber lieben? «Auf jeden Fall», sagt Brandao.

Und Hunger sekundiert: «Cool ist doch, dass verglichen mit der englischsprachigen Musik noch nicht so viel gemacht wurde. So kann man die Sprache, wie man über die Liebe singen will, selbst gestalten.» Alle Songs drehen sich um die Liebe. Mal die Liebe zu einem Menschen, mal zu einer Stadt, mal zum Rausch. Hunger sagt: