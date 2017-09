Aussergewöhnlicher Schmuck, Glasobjekte, Keramiken und Kleinmöbel sind zwar in der Messe auch zu sehen, in speziell kuratierten Ausstellungen gehen die Objekte aber weit über das "Gebräuchliche" hinaus. Der britische Künstler Paul March etwa hat extra für TRESOR eine vier Meter hohe Tonerde-Skulptur gestaltet, die aussieht wie der versteinerte Schädel eines prähistorischen Einhorns.

Etwas Besonderes ist auch die Installation des bekannten Architekten Gion A. Caminada: ein herkömmlicher Lärchenholz-Tisch, darüber wie ein Dach eine überdimensionierte Replik desselben Tisches. Das Ganze "wird zu einer lebendigen Architektur, in der die Schönheit des Materials, seine Maserung, die Haptik und sein Geruch in der Erhabenheit der räumlichen Dimension und der Differenz des Fast-Gleichen wahrnehmbar ist", heisst es im Katalog.

Ein weiteres Sonderstück ist "The Long Voyage" von Baldwin & Guggisberg: ein grosses gerippeartiges Boot, gefüllt mit Glas-Amphoren. Die Künstler wollen ihr Werk und sein zerbrechliches Innenleben nicht nur als Reflex der aktuellen Flüchtlingstragödien verstanden wissen, sondern wollen daran erinnern, dass die Menschheitsgeschichte immer schon eine Geschichte des Ankommens und Weggehens war.

Ein weiteres - nun wieder gebrauchsfertiges - Bijou auf der Messe ist ein eigens für TRESOR angefertigtes Motorrad. Auf der Basis einer gebrauchten Ducati 796 schuf das Motorrad-(Um)bauer-Team Be unique sowie der Sattler Andy Mackay und der Schlosser Reto Berger ein Bike, wie man es noch nie gesehen hat.

Die Messe TRESOR contemporary craft wurde von der Schweizer Non-Profit-Organisation World Crafts organisiert. Sie öffnet in der Halle 3 der Messe Basel am 20. September für eine Sneak-Preview für Sammler und Fachleute, vom 21. bis 24. September ist sie für das Publikum geöffnet. Die Messe endet am Sonntag mit der Verleihung des Discovery Awards.