Eric Clapton wird 75: Das Leben eines Gitarrengotts

Lang ist er ihnen nie treu. Auf The Roosters folgen fix die Yardbirds, John Mayalls Bluesbreakers, die Supergroup Cream, The Dirty Mac, Blind Faith, später Derek And The Dominos. Das Prinzip der chaotischen Unbeständigkeit pflegt Eric Clapton auch bei Frauen. Die begehrte Pattie Boyd, die er George Harrison ausspannte, heiratete er zwar. Das hielt ihn aber nicht davon ab, während ihrer Ehe Kinder mit anderen Frauen zu zeugen. Das Model Carla Bruni gehörte ebenso zu seinen Groupies wie Sheryl Crow oder Melia McEnery, mit der er heute verheiratet ist.

Wenn es eine Konstante in seinem Leben gibt, dann den Blues, diesen Beweis tritt Peter Kemper in seiner souveränen Biografie über Eric Clapton an. Der Blues ist Fundament, Gefühlszustand und Grund zum Überleben, denn in ihm vereinen sich, so die verklärte Sicht des weissen Briten aus dem Mittelstand, attraktive Mythen von Aussenseitertum, Rebellion und Nonkonformismus, von Männlichkeit, Freiheit und Freizügigkeit. Das eigene Schicksal, die Demütigung, die Isolation, die Wut, die Verzweiflung lassen sich so besser verstehen und mitteilen.

Claptons lebenslanges Trauma des unehelichen, von den Eltern ungeliebten Kindes teilt er mit Robert Johnson, dem King Of The Delta Blues und Mitbegründer des Club 27, seinem Idol, auf dessen Spuren er eine Karriere lang beinahe manisch wandelt. In ihren Lebenswegen gibt es Parallelen: Aus zurückgewiesenen Kindern werden trotzige Jugendliche und einzelgängerische Männer, die hemmungslos nach Liebe suchen, aber nur Sex finden und ihren existenziellen Schmerz im Blues als einer Art Selbsttherapie kurieren, der Kraft, Mut und Stolz gibt auf der Suche nach der eigenen Identität.

Als Eric Clapton am 30. März 1945 geboren wird im englischen Nest Ripley, ist seine Mutter gerade 16 Jahre alt und sein Vater, ein kanadischer Soldat, schon längst wieder weg. Im tristen, düsteren, deprimierenden Nachkriegsengland ziehen ihn die Grosseltern auf, seine Mutter, als grosse Schwester ausgegeben, sieht er nur selten. Nachdem der Schwindel auffliegt, bleibt ein mürrischer, schüchterner Junge mit Hang zum Selbsthass zurück. Mit 13 kauft ihm Oma Rose die erste Gitarre, ein deutsches Hoyer-Modell. 17-jährig spielt er Rock’n’Roll mit seiner ersten Band The Roosters. Danach wandte er sich den Wurzeln des Rock’n’Roll zu: dem puren, schwarzen Blues.

Krisen, Katastrophen, Selbstzweifel und grosse Musik

Den Anstellungsvertrag bei den Yardbirds kein Jahr später müssen noch die Grosseltern unterschreiben für ihren nicht volljährigen Eric, der nun ein professioneller Musiker ist und 20 Pfund die Woche verdient. Sein Übungswahn grenzt an religiöse Besessenheit, und so wird bei den Bluesbreakers, der nächsten Station, aus dem Wunderknaben der «Superheld der E-Gitarre», der dann mit Cream, die übernächste Station, «seine bis heute innovativste und denkwürdigste Musik» schafft – von ihm selbst später eher kritisch bis abwertend taxiert.

Was Anfang der 1970er-Jahre folgt, sind Krisen und Katastrophen, Affären und Drogensucht (erst Heroin, dann Alkohol), Selbstzweifel und Versagensängste, ein Selbstmord auf Raten und zwischendurch immer wieder meist schmerzlich abgerungene Songs als Lebenszeichen: «Layla» (für die noch unerwiderte Liebe zu Pattie Boyd), «I Shot The Sheriff» (im Original von Bob Marley und Claptons einziger Nr.-1-Hit), «Circus» und «Tears In Heaven» über seinen beim Sturz aus einem Hochhaus tödlich verunglückten fünfjährigen Sohn Conor.

Der deutsche Journalist Peter Kemper, für seine Biografien über John Coltrane oder die Beatles geschätzt, arbeitet sich akribisch durch ein unübersichtliches Leben, das maximal vom Blues profitiert – wie andersherum. Wichtige Wegmarken (mit den «Crossroads» als Leitmotiv) im widersprüchlichen Werdegang von Mr. Slowhand zu enträtseln, so sein Ziel. Das geht nicht ohne die Beschreibung gesellschaftlicher Verhältnisse, musikalischer Phänomene und persönlicher Motive. Sorgfältig widmet sich Kemper jedem wesentlichen Ereignis, sammelt Fakten, skizziert Verläufe, diskutiert Verwerfungen.

Gerade Claptons rassistische Entgleisungen bei einem Gig in Birmingham 1976 werden ausführlich bewertet. «Ihr müsst verhindern, dass Grossbritannien eine schwarze Kolonie wird», sagte er dort in volltrunkenem Zustand. Er distanzierte sich später davon, ein bitterer Nachgeschmack blieb trotz seines eigenen Selbstverständnisses als «White Negro». Kempers Urteil: Clapton habe ein konservatives Blues-Verständnis und ein schiefes Amerika-Bild, die zu seiner zweifelhaften Haltung führten, die zwar schwarze Musiker verehrt, schwarze Nicht-Musiker aber mehrheitlich ablehnt.

Kathartische Feier von Wunder und Wunden

Eric Clapton als grosse, aber ambivalente Persönlichkeit zu würdigen, ist das Verdienst von Kempers Buch. Diese unabhängige Urteilskraft hat sie der 2007 erschienenen, durchaus sehr offenen und ehrlichen Autobiografie Claptons voraus. So bleibt die berühmte Behauptung «Clapton Is God», erstmals als Graffiti 1966 in einer Londoner U-Bahn-Station verbreitet, auch bei Kemper unwidersprochen. Sie wird nur mit dem korrekten Hinweis versehen, dass der Urheber des Graffiti nach eigener Auskunft wohl schlichtweg ein «o» beim letzten Wort vergessen hat. Ein Mensch als Gitarrengott, der mächtig den Blues hat: Ohne diese Irrungen und Wirrungen ist die zutiefst melancholische Lebensgeschichte, die als kathartische Feier von Wunder und Wunden gleichsam taugt, einfach nicht zu verstehen.