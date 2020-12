Er war einer der letzten grossen Eisenplastiker der Schweiz: Aargauer Erwin Rehmann ist gestorben

Wie für viele Schweizer Bildhauer seiner Zeit war auch für den Laufenburger Plastiker Erwin Rehmann die französische Kunst und im speziellen Auguste Rodin Ausgangspunkt seines Schaffens. Im Atelier des Wettinger Künstlers Eduard Spörri lernte er 1947–1948 das Handwerk des Bildhauers. Die Beschäftigung mit der Kunst Hans Arps und Henry Moores führten Rehmann in den 1950er-Jahren in die Abstraktion. Inspiriert von der Raumfahrteuphorie fertigte er satellitenförmige Arbeiten und Lichtplastiken. Früh erfolgreich, vertrat er 1956 die Schweiz an der Biennale in Venedig.