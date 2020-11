Endlich: Drei Schweizer Kulturinstitutionen erwachen und bieten coronageplagten Künstlern ihre Bühnen an

Benjamin von Blomberg, Co-Intendant des Schauspielhauses Zürich, war es schon länger ein Anliegen, der Gemein­schaft etwas zurückzugeben. «Wir haben selten so stark gespürt, in welch privilegierter Lage wir uns als subventioniertes Theater befinden», sagte er dieser Zeitung. Nun will man sich revanchieren: Für die ­Reihe «Open Call Open Haus» dürfen (vorerst) Zürichs Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Theater, Musik, Literatur, Tanz, Performance und Comedy einmalig den Pfauensaal bespielen.

Dass ein sehr gut gemeintes Solidaritätszeichen auch falsche Signale senden kann, erlebte das Schweizer Fernsehen vor einigen Wochen. Es wollte Künstlerinnen und Künstlern in einem Wettbewerb Sendezeit im Format «Kulturplatz» schenken. Die Szene wurde in einem Schreiben ermutigt, spektakuläre Ideen einzureichen. Die Antwort kam postwendend, aber anders als geplant: Die Künstlerinnen und Künstler erhielten den Eindruck, man nutze ihre Bedürftigkeit aus.

Über Solidarität spricht es sich leicht. Die Kulturnewsletter der vergangenen Monate waren vollgestopft mit Mitgefühl und Solidaritätsbekundungen für die vielen Künstlerinnen und Künstler, die kein festes Anstellungsverhältnis besitzen und mangels Auftrittsmöglichkeiten arbeitslos zu Hause hocken. Doch wie können sich hochsubventionierte Häuser – Theater, Opernhäuser und Sinfonieorchester – in so einer ­Krise glaubwürdig solidarisch zeigen? Das ist schwerer getan als gesagt.

Anstatt wie das Fernsehen SRF künstlerische Vorschriften zu machen, geht es lediglich um das Teilen von Ressourcen. Künstlerinnen und Künstler können sich mit einem Programm bewerben. Ausgewählt werden die Projekte vom Schauspielhaus, das die gesamte Infrastruktur zur Verfügung stellt. Der festgelegte Ticketpreis von 30 Franken wandert in die Tasche der Auftre­tenden. Vorerst sind vier Abende geplant. Das ist nicht viel, aber ­besser als nichts. Beim ersten Abend ist am 1. 12. das Duo Diener & Bachmann mit ihrem Stück «Die Abenteuer des Don Chilischote» Gast auf der Pfauenbühne.

Und er fährt fort in seiner emotionalen Rede, dass man eine Pflicht gegenüber der Hö­rerschaft habe, dass das LSO das Pub­likum wachhalten müsse. Das ist gut so, denn schliesslich ist das KKL geschlossen und das Orchester auf Stand-by.

Start ist am 6. Dezember: Eine Handvoll Musiker und Musikerinnen be­ziehungsweise Ensembles wurden im Vorfeld angefragt. Nun aber soll sich das Treiben verselbstständigen: Wer auftreten will, meldet sich beim LSO, dann wird ausgewählt. Jede ­Woche gibt es mindestens zwei Konzerte. Numa Bischof, Intendant des Lu­zerner Sinfonieorchesters, weiss um seine Verantwortung: «Wir sind eine der wenigen Institutionen, die Kraft ­haben, etwas zu machen: Wir müssen jetzt Impulse setzen.»

Vier Abende, Begrenzung bis 23. 12., keine echte Gage? Es lassen sich Haare in der Suppe finden, gewiss. Und tatsächlich fühlt man sich als Musi­ker abgesicherter, wenn man beim Projekt «Solidarische Klänge im Orches­ter­haus» des Luzerner Sinfonie­orchesters (LSO) Aufnahme findet: Hier gibt es für freischaffende Musiker, die in der Schweiz wohnen, bis auf Weite­res eine gute Gage und den ganzen Topf mit der Kollekte von 50 Gästen. Dass mehr als ein paar Münzen drin sein werden, ist gewiss, sind die Konzerte doch gratis.

Viele Abende mehr, ja ganze Tage bietet die St.Galler Lokremise an: ­Vorerst vom 1. 12. bis 23. 12. ist die leere Kunstzone mitsamt Bühne und Bestuhlung für 50 Personen zu haben inklu­siv Streaming, Beamer, Sprach­beschal­lungs­sys­tem mit zwei Funk­kanä­len, betreut durch die Technik der Stiftung. Musik, Gesang, Tanz, Schauspiel, Comedy, Lesungen, Ausstellungen sind möglich, innerhalb des zeitlichen Rahmens darf auch dekoriert werden. Aber aufgepasst: Die Künstler und Künstlerinnen sind selber Veranstalter. Und die Veranstaltung wird live auf Youtube übertragen. Wer sich für den kulturellen Adventskalender anmelden will: Es gibt noch Platz.

Oder auch Bischof selbst. «Angenommen, ein Ensemble will Schuberts Forellenquintett spielen, kann das LSO auch den Bassisten stellen», so Bischof. Eine minimale Vertragsarbeit und Finanzbuchhaltung muss allerdings professionell gemacht sein. Statt eines schicken Programms wird aber am Eingang bloss ein Zettel aufliegen.

Vier Stiftungen werden die Gagen finanzieren. Der Fokus liegt auf jungen Freischaffenden, aber man setzt keine Altersguillotine. «Wir sprechen oft von Jungen, aber auch ältere Musiker haben wegen Corona grosse Probleme. Wenn sie mit einem spannenden Programm kommen: nur zu, auch wenn der künstlerische Fördergedanken im Vordergrund steht.»

Fördern können auch Stars. Mit glänzenden Augen erzählt Numa Bischof, wie dieser Tage Klavierstar ­Rafal Blechacz im Orchesterhaus probte. Was lag näher, als den Sieger des legendären Chopin-Wettbewerbs 2005 anzufragen, ob er in der Reihe auftreten würde? Am 10. Dezember ist es so weit: Die Kollekte wird Blechacz den kommenden Musikern spenden. Und flugs hat die Solidaritätsreihe einen Hauch Glamour erhalten.

Luzerner Sinfonieorchester (Orchesterhaus, Kriens): ab 6.12. Onyx Trio; 10.12. Rafal Blechacz. Schauspielhaus Zürich (Pfauen): ab 1.12. Duo Diener & Bachmann: «Die Abenteuer des Don Chilischote». Lokremise St.Gallen: ab 1.12.