Eliane erzählt in ihrer Zeit ohne Konzerte vom Vermissen und Geduld üben

Die Musikerin hat sichtlich Freude, an einem grossen Flügel zu sitzen und einfach nur zu spielen. Manchmal summt sie leise vor sich hin, zuweilen blickt sie etwas gedankenverloren in den Raum. Eliane Müller – mit Künstlernamen einfach Eliane – sitzt im Aufnahme- und Probestudio Soundfarm in Obernau, wo sie und ihre Band zuletzt im Juni für die Fans ein kleines Video aufgenommen haben. Und die Luzernerin schreibt auf ihrer Website zudem: «Ich vermisse Euch auch!»

Es waren Monate der Abgeschiedenheit, auf die Eliane und ihre Band aufgrund der Coronapandemie zurückschauen. Die Singer-Songwriterin erzählt während eines Treffens im Studio, wie sie diese seltsame Zeit erlebt hat, welche Lehren sie daraus zieht und wie es nun weitergeht.

Was wirklich zählt im Leben

Im Januar musste Eliane die Tour mit dem neuen Album nach lediglich drei Gigs abbrechen. Das habe ihren Rhythmus durcheinandergewirbelt. «Normalerweise bringt man eine neue Platte heraus und geht dann auf Tour, um die frischen Songs vor Publikum zu spielen. Meist folgt erst dann wieder eine Phase, in der Neues entsteht», so die 30-Jährige. Die Konzerte fielen reihenweise aus oder wurden verschoben. Nun auch eines, das im bernischen Biglen auf Ende September geplant war. Bald ein Jahr ist es her, als Eliane ihre fünfte Platte auf den Markt brachte. «Das Album ist für mich aber noch derart aktuell, dass ich eigentlich gar nicht in dem Modus bin, an etwas Neuem zu arbeiten. Trotzdem habe ich im Juni damit angefangen», sagt Eliane. Das sei ihr allerdings schwergefallen: