Einst war sie eine berühmte Malerin – heute für das Kunsthaus Zürich nur die Quotenfrau

Sie setzte sich durch. Beruflich wie privat. Mit ihrer Lebenspartnerin, der Ärztin Elisabeth W. Winterhalter, zügelte sie 1891 nach Frankfurt, die beiden bauten in Hofheim am Taunus ein stattliches Haus, Roederstein hielt Kontakt zu Zürich und bekam hier 1902 das Bürgerrecht.

Einfach hatte es die in Zürich geborene Deutsche als Künstlerin nicht. Der Zugang zu den Akademien war den Frauen verwehrt, Roederstein bildete sich privat in Zürich aus und perfektionierte sich in privaten Damenklassen in Berlin und Paris.

Ab ihrer Studienzeit stellte sie am Salon in Paris aus und heimste an Weltausstellungen Medaillen ein. Sie wurde 1890 an der Ersten Nationalen Kunstausstellung der Schweiz gezeigt, 1910 bei der Eröffnung des Kunsthauses Zürich, und sie war 1912 bei der wichtigen Sonderbundausstellung in Köln dabei, als einzige Frau gleichauf mit Ferdinand Hodler, Giovanni Giacometti und Cuno Amiet.

In der Kunstgeschichte versenkt

Was ging in der Kunstgeschichte denn schief, dass diese Künstlerin nach ihrem Tod 1937 so schnell in der Versenkung verschwand? Die Erklärung im Katalog, dass Roederstein sich nach dem Markt ausgerichtet habe und dass ab den 1930ern die Abstrakten die Aufmerksamkeit an sich gezogen hätten, greift zu kurz. Denn dann wären Hodler, die Giacomettis und Amiet ebenfalls in den Kellern der Museen gelandet.

Nein, es waren die männerdominierten und männerorientierten Kunstkritiker und Museumsleiter, welche die Künstlerinnen im konservativen Backslash ab Mitte der 1930er bis weit in die Nachkriegszeit klein- und weggeschrieben haben. Und die so den Aufbruchgeist und den gesellschaftlichen Wandel der 1910er- und 1920er-Jahre eliminiert haben. Wie weit die Gleichberechtigung damals war, hat das Kunsthaus Zürich mit seiner fabelhaften Schau über die Twenties eben erst gezeigt.

Roedersteins Wandel und Stetigkeit

Ottilie W. Roederstein arbeitete stetig, aber blieb vom Wandel der Kunst nicht unberührt. Im Gegenteil: Sie informierte sich in Paris, Berlin und München über Trends. Impressionistische Momente finden wir in einem weiss schimmernden «Stillleben mit Teetassen», mit Temperafarben experimentierte sie im angesagten japanischen Stil, bis eine Handverletzung sie stoppte, die neue Sachlichkeit wird mit harten Konturen im Porträt einer alten Frau sichtbar oder in den scharfen Flächen und dem starken Rot-Grün-Blau im Bildnis von Irene Holz.