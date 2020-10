Ein spezieller Abend am Gotthard-Klassik-Festival: Wo selbst Wagner zum Volksmusikanten wird

Eigentlich haben alle Mitglieder des Rämschfädra-Quartetts eine klassische Ausbildung genossen. Als hochqualifizierte Mitglieder spielen sie in Kammerorchestern oder erteilen als Lehrpersonen Unterricht. Doch bei all dem sind sie rebellisch geblieben. Ihre Herzen schlagen nach wie vor stark für die Volksmusik. Für «Urmusik», wie sie sagen. Ja, was tun, wenn «zwei Seelen ach, in einer Brust wohnen»? Die Bündnerin Livia Bergamin (Flöten), die Walliserin Patrizia Pacozzi (Violine und Viola), die Luzernerin Sonja Füchslin (Klavier und Violine) und der eigenwillige Schwyzer Cellist Severin Suter sind entschlossen, musikalische Konventionen zu brechen.

Mit wildwüchsigen, oft spitzbübischen Arrangements hüpfen sie von einer Gattung zur anderen. Traditionelle Vorlagen – ob man sie nun bei Meister Richard Wagner persönlich entlehnt oder Ländlerkönig Luzi Bergamin abguckt – werden nach allen Regeln der Kunst einstudiert. Jedoch: bloss, um sie im fast selben Atemzug fantasievoll mischen und mit vielen eigenen kompositorischen Zutaten dezent würzen zu können. Im Konzert werden die Vier immer auch zu humorvollen, verschmitzten Erzählerinnen und Erzählern. Ein Konzertabend mit Rämschfädra fühlt sich an wie eine Reise in ein musikalisches Wunderland.

Von der Loreley zum Scaläratobel

Am Gotthard Klassik-Festival Andermatt lädt Rämschfädra das Publikum am Donnerstagabend in der Kirche zu einer Suche nach dem Niebelungenhort und Wagners sagenhaftem Rheingold ein. Flötistin Bergamin und Pianistin Füchslin verblüffen mit dem Einsatz verschiedener Instrumente. Hier schäkert das Xylofon mit Piccolo und Flöten aller Art, dort verstummen Füchslins Klaviertasten plötzlich zu Gunsten von Saiten einer hervorgezauberten Violine. Patrizia Pazocci vermittelt mit der Geige schillernde Klangfarben: unbekümmert und in oft horrendem Tempo. Und Severin Suter, der das harmonische und rhythmische Fundament liefert, braucht sein Cello – ganz schön frech – auch einmal als Perkussionsinstrument. Gestartet wird die abenteuerlich musikalische Rheinfahrt mit einem Tanz in Holland. Doch bald schon sitzt die Kapelle in einer Kölner Beiz bei einem würzigen «Kölsch». Und wie die Musiker leicht angesäuselt sind, bieten sie einige Überraschungen.