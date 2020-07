Ein Sommervergnügen südwestlich von Maloja: Kunst an der frischen Luft

Erstaunlich wendig nimmt das Postauto die Serpentinenstrasse in Angriff, die südwestlich von Maloja den Passabstieg ankündigt – als es sich plötzlich vor uns öffnet: das Bergell. Das Alpental mit seinen dichten Wäldern, imposanten Felsformationen und pittoresken Dörfern, die von südlichem Flair und historischem Erbe geprägt sind, ist eine Augenweide. Einen kurzen Moment lang fragt man sich: Welche Rolle kann zeitgenössische Kunst in solcher Umgebung spielen? Denn Ziel unserer Reise ist die Biennale Bregaglia, die seit Anfang Juli in Promotogno, rund um die Kirche Nossa Dona und die mittelalterlichen Ruinen von Lan Müraia, Gegenwartskunst präsentiert.

Kunst hat in diesem Tal eine lange Tradition

Das sommerliche Kunstereignis findet dieses Jahr zum ersten Mal unter diesem Namen statt, steht aber in einer Reihe hochkarätiger Ausstellungen, die der Churer Galerist und Kurator Luciano Fasciati hier zunächst auf eigene Faust ab 2012 dann mit dem Verein Progetti d’Arte in Val Bregaglia realisiert hat. Das Hotel Bregaglia in Promotogno, in dem der wörtlich bröckelnde Charme des Fin de Siècle dominiert, machte Fasciati ebenso zum temporären Ort der Kunst wie den Palazzo Castelmur in Coltura. Mit der «Arte Albigna» erschloss der Verein 2017 erstmals die Landschaft der Region mit Kunst. Und im Grenzort Castasegna bespielte man 2018 sowohl den öffentlichen Raum als auch einzelne Gebäude. Zahlreiche nationale und einige internationale Kunstschaffende waren, teils mehrfach, an den Projekten beteiligt – Hans Danuser, Zilla Leutenegger, Pipilotti Rist oder Jules Spinatsch, um nur wenige zu nennen. Und nun hat man also für das Tal eine Kunstbiennale lanciert.

«Kunstgeschichte» ist dem Bergell durchaus schon eingeschrieben: Die Giacomettis stammen aus Stampa, und Giovanni Segantini fand in und um Maloja seine Wahlheimat und Inspiration. Dennoch ist die Frage legitim, ob es hier – wie in diversen anderen Bergregionen, in denen seit einigen Jahren Freilichtausstellungen wie Pilze aus dem Boden spriessen – zeitgenössische Kunst braucht. Die Bergeller Bevölkerung hat darauf in einer Volksabstimmung 2019 klar mit Ja geantwortet und damit finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde für vorerst drei Biennale-Ausgaben bestätigt. Es ist ein Bekenntnis zum Potenzial, das ein solches Projekt auch für die Region bietet.

Neuer Blick auf die Region

Dieses Potenzial äussert sich für das Publikum in der Wechselwirkung zwischen Landschaft und Kunst sowie darin, wie man sich gemeinsam mit der Kunst auch einen Ort aneignet: Angekommen bei der Station Promotogno Posta nimmt man den knapp fünfzehnminütigen Marsch empor zum Felshügel mit der Kirche Nossa Dona und der Burgruine in Angriff.