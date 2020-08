«Ein Objekt aus Afrika verliert in einem Museum seine Seele»: Ein Künstler lanciert in Zürich eine Debatte

Afrikanische Masken begeisterten Picasso und seine Zeitgenossen. «Das ist anerkannt und in seinem Werk sichtbar», sagt Kader Attia. «Aber, dass auch die moderne Architektur, dass vor allem Le Corbusier sich in Afrika inspirierte, will man nicht sehen.» Also hat der 50-jährige Künstler hingeschaut, recherchiert und verdichtet seine Erkenntnisse in Collagen aus Fotografien afrikanischer und moderner westlicher Gebäude – und lässt die Grossen der Architektur als Beobachter darin auftreten. Ein so kluger wie effektvoller bildnerischer Einfall.

Andrerseits prägte die europäische Architektur auch Afrika. In postkolonialer Zeit brösmelet sie nun, das macht Attias Hochhaus, das nachgebaute «Hôtel de l’Indépendance» aus Dakar augenfällig. Gebaut hat es der Künstler aus abgewetzten metallenen Archivschachteln, die einst der französischen Kolonialpolizei in Algerien dienten.