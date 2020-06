Ein Nachruf käme noch zu früh: Die legendäre Pestalozzi-Schüleragenda lebt – und macht Mut für die Zukunft

Nach Themen er vergangenen Jahre wie Umweltschutz oder Literatur widmet sich die diesjährige Agenda dem Thema «Zukunft». Wieder kommen Jugendliche mit ihrer Nachdenklichkeit selbst zu Wort, schreiben über den Klimastreik, ihre Liebe zur Natur, über soziale Medien, Toleranz oder Hypermobilität. Das junge Redaktionsteam stellt in eigenen Beiträgen Utopien und Erfindungen für eine bessere Zukunft vor, porträtiert WWF und Greenpeace und stellt den Corona-Whistleblower Li Wenliang vor. Die Pestalozzi-Agenda ist also weit mehr als eine Schüleragenda für das Notieren von Hausaufgaben, Prüfungen und Freizeitterminen. Es ist auch ein Mutmacherbuch – seit längerem emanzipiert von den Anfängen, in denen die Agenda vor allem den grossen Schweizer Männern als Vorbilder huldigte.

Allerdings fängt die Agenda am ersten Tag, dem 31. Juli, mit einem legendären Weckruf an, der Albert Einstein zugeschrieben wird: «Ich fürchte mich vor dem Tag, an dem die Technologie unsere Menschlichkeit übertrifft. Auf der Welt wird es nur noch eine Generation aus Idioten geben. Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die Menschheit weiterleben will.» An jedem Tag des Schuljahrs findet sich ein Zitat oder eine Information. Die Agenda versinkt aber gerade nicht in Pessimismus. Gegenbeispiel: Am 21. Juli 1986 sei die erste Windenergieanlage in der Schweiz in Betrieb genommen worden, steht in der Agenda am 21. Juli 2021.

Ein Fund im Abfall hauchte der Agenda neues Leben ein

Dass die Pestalozzi-Agenda trotz rasender Digitalisierung überleben wird (in der Oberstufe laufen unterdessen alle Schülerinnen und Schüler mit einem Smartphone herum), dafür gibt es neben Linsmayers nimmermüdem Einsatz einen anderen möglichen Grund. Ihre museale Phase hat die Agenda nämlich bereits einmal überwunden: 2008 hat Charles Linsmayer das 100-Jahr-Jubiläum mit einer Ausstellung in Bern gefeiert, und dabei von einem kuriosen Fund berichtet. Er sei an einem verregneten Tag 1990 in Zürich auf eine Abfallmulde gestossen, die mit Pestalozzi-Kalendern gefüllt war. Er habe gerettet, was er tragen konnte und die Büchlein getrocknet. Seit einigen Jahren ist er selbst Herausgeber.

Ein bisschen Tradition ist auch in der neuesten Agenda drin. Da taucht in der Buchmitte etwa das aktuelle Bundesratsfoto auf, das seit Beginn 1908 zur Agenda gehört. Und wer die Formel zur Berechnung des Volumens eines Quaders oder eines Zylinders vergessen hat, findet diese auf Seite 304.