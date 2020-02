. Eine wichtige Rolle spielt dabei Keyboarder und Bandleader Bruno Seletkovic, der Marla so unterstützt, dass sie sich auf die Musik und den kreativen Prozess konzentrieren kann.

Viele Fans in der Schweiz

Gerade in der Schweiz hat Marla Glen über die Jahre eine grosse Anhängerschaft bewahren können. Auch als sie untendurch musste. Hier konnte man sich an Konzerten immer wieder davon überzeugen, dass sie trotz der Rückschläge nichts an Ausdruckskraft verloren hat. Live ist Marla Glen eine Wucht. Zuletzt in der ausverkauften Mühle Hunziken in Rubigen. «I feel like coming home», sagte sie dort ­gerührt. Die sensible, verletzliche ­Sängerin braucht Nestwärme, ein funktionierendes, ihr wohlgesinntes Umfeld, um sich künstlerisch voll entfalten zu können.

Dass das Umfeld stimmt, beweist jetzt auch das Album «Unexpected». Ein selbstbewusstes Statement einer unabhängigen Musikerin, die wieder Tritt gefasst hat und sich nichts vorschreiben lassen will. Die in Chicago geborene Amerikanerin ist eigentlich eine Bluessängerin. Doch sie will sich stilistisch nicht einschränken. «Unexpected» («unerwartet») ist also nicht nur ein Fingerzeig, an jene, die sie abgeschrieben hatten, sondern auch ein Hinweis auf den unerwartet breiten Stilmix.

In geschmackvolle Arrangements gepackt hören wir Funk («Prove All Your Lovin»), 70er-Disco («Groove That Thang»), Reggae («Ordinary»), Blues («I Pity The Fool»), Country («Smoking Joking Laughing»), Soul («No Reasons»), Rock («What Time Is It Your Love»), afrikanische Anleihen («Who’s The Blame»), karibische Rhythmen (Hey) und jazzige Referenzen («I Don’t Care»). Bei all dem Stilmix gelingt es ihr, nie beliebig zu klingen. Zu ausdrucksstark, zu prägend ist ihre verrauchte, tiefe Stimme, ihr Timbre. Die Musik groovt, treibt. Und zum Schluss überrascht sie noch einmal mit der bewegenden Ballade «Forever And Ever». Marla Glen geniesst ihre neu gewonnene künstlerische Freiheit, lebt sie.

Tipp:

Marla Glen «Unexpected» (Mohr Publishing/Soulfood»)

Live: 13. Juni Mühle Hunziken, Rubigen