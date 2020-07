Sie sind in bester Gesellschaft! Und gemeint ist hier nicht einmal die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft. Lieder und Schnulzen, Balladen und Songs aus der Schatztruhe der Schweizer Popularmusik haben längst die Rolle von eigentlichen Hymnen übernommen.

Diese Lieder, ob Pop-Songs oder Schweizer Schlager, wecken nostalgische Erinnerungen, Kindheits- und Jugenderinnerungen, Gefühle des Glücks und der Freiheit, der Geborgenheit und der Zusammengehörigkeit. Aber auf jeden Fall haben sie, je nach Generation und Alter, eine identitätsstiftende und identitätsbildende Wirkung.

Die Schweizer Popularmusik ist ja relativ jung und abhängig von medialer Massenverbreitung durch Tonträger, Radio und Fernsehen. Zuvor, also bis in die 1920er-Jahre war der Musikkonsum lokal geprägt. Erst die Gründung der SRG und der Sendestart 1931 schufen die Voraussetzungen für die landesweite oder zumindest sprachregionale Verbreitung eines Musikrepertoires und die Entwicklung einer Schweizer Popularmusik.

Auch internationale Pop- und Rockmusik kann eine identitätsstiftende Wirkung haben. Hier, aus Anlass des Nationalfeiertags, wollen wir uns auf jene Songs konzentrieren, die einen Bezug zur Schweiz haben. Und weil Identität und Identifikation am stärksten über die Sprache geschieht, konzentrieren wir uns in dieser Playlist zum 1. August auf Mundart-Lieder. Es ist also eine Deutschschweizer Playlist. Und eine musikalische Reise durch die Geschichte des Schweizer Mundart-Pop.