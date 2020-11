Der Kopf der Band ist nicht mehr: Ken Hensley von Uriah Heep ist überraschend gestorben

Er war der Kopf der englischen Band Uriah Heep und prägte mit seinen Kompositionen und seinem Keyboard den Sound der Band. In den 1970er-Jahren zählte Uriah Heep zusammen mit Deep Purple, Led Zeppelin und Black Sabbath zu den erfolgreichsten Bands. Dabei wechselte die Band zwischen Hard und Prog Rock.

Seine erfolgreichster Song war «Lady In Black» aus dem Album «Salisbury» von 1971. Der Song, ein eingängiger Popsong, war eigentlich ganz untypisch für den damaligen progressiven Sound von Uriah Heep. Der damalige Sänger David Byron weigerte sich denn auch, den Song zu singen, weil er ihm «zu banal» war. Hensley sang deshalb selber. «Lady In Black» wurde zum grössten Hit der Band.

Ken Hensley ist am 24. August in London geboren und spielte in den 60er-Jahren zunächst Gitarre, bevor er 1965 in der Band The Gods mit Stones-Gitarrist Mick Taylor ans Keyboard wechselte. 1980 verliess er Uriah Heep aus musikalischen Gründen. Er wollte sich stärker Richtung Pop bewegen und startete deshalb eine Solokarriere. Mit mässigem Erfolg. Er zog sich vom Musikgeschäft zurück, lebte in Missouri, gab Mitte der 1990er-Jahre aber ein Comeback und veröffentlichte einige Solo-Alben.

Im Januar 2008 nahm er in der Schweiz mit dem Berner Oberländer Sänger Daniel Kandlbauer eine neue Version von «Lady in Black» auf, die vier Wochen lang in den Schweizer Charts vertreten war und Platz 38 erreichte Platz 38.