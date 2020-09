Der Jazzer Peter Schärli staunt selber über seine Erfolgswelle

Die Reife seiner Musikalität korrespondiert mit einer neuen Erfolgswelle: Peter Schärli hat den mit 20000 Franken dotierten Moods-Aïda Alliman Preis 2020 gewonnen. Die Auszeichnung soll den Preisträgern ermöglichen, für eine bestimmte Zeit frei zu arbeiten. «Ich bin überrascht und freue mich sehr. «Das erleichtert mir, losgelöst vom kommerziellen Druck meine Projekte zu verfolgen.»

Zum Preis gehört ein Auftritt im Jazzclub Moods in Zürich. Dort wird Schärli am 8. November mit seinem neuen Projekt Peter Schärli Young Quintet auftreten, das mit Elian Zeitel (voc), Mareille Merck (g), Madlaina Küng (b) und Samuel Schärli (dr) besetzt ist, sowie mit Schärli & Zytinska «duoplus» und Charlotte Hug.

Im Duo, Trio, mit Gästen und in der freien Natur

Mit der Perkussionistin Sylwia Zytynska hat Schärli eine Reihe von 27 Konzerten geplant, die bis im Juni 2021 jeden Monat in Basel, Aarau und Luzern über die Bühne gehen. Auftakt ist am 24. September in Aarau, am 25. spielt das Duo in Basel und am 26. September in Luzern. Als Gast ist der US-Luzerner Gerry Hemingway (Drums) dabei. Die Gäste in den Monaten danach: Charlotte Hug (Bratsche), Lauren Newton (Stimme), Co Streiff (Sax), Saadet Türköz (Stimme), Dominique Girod (Bass), Hans Koch (Bassklarinette), Jean-Jacques Pedretti (Posaune) und der Schriftsteller Klaus Merz.