Das Trauma einer Totgeburt steht am Beginn der Literatur von Anna Ruchat

Italienisch müsste man perfekt können! Dann wäre man nicht auf mutige Verleger nördlich des Gotthard angewiesen. Selbst eidgenössische Literaturpreise garantieren keine Übersetzungen. Dass die 1959 in Zürich geborene und in Pavia lebende Anna Ruchat aber 2019 für ihren aktuellen Erzählband «Gli anni di Nettuno sulla terra» einen erhalten hat, ist hochverdient. Ihre Erzählungen «gehören zu den besten Beispielen der Micro- oder Biofiction in der aktuellen europäischen Literatur», schrieb die Jury.

Auf wenigen Seiten fängt sie ganze Lebensschicksale von gebrochenen Figuren ein. Es sind Geschichten von weiblicher Selbstbestimmung, Auswanderung und lebensunfähigen Intellektuellen, sie erzählen vom Trauma von Totgeburten, fehlenden Vätern, verhärmten Müttern, von Demenz und Aufopferung. Meisterhaft sind der raffinierte Aufbau der Erzählungen, die präzise Schilderung von Szenerie und Empfindungen sowie ihr phänomenales Einfühlungsvermögen.

Ihre Minidramen spiegeln das Grosse im Kleinen

Da erzählt etwa eine alte Dame in der Januarkälte in einem Zürcher Tram einem Sitznachbarn von der Seegfrörni 1963, ihrem im See ertrunkenen Mann und ihrem Neugeborenen. Dass sie mit Pantoffeln unterwegs ist, erwähnt Ruchat, eine Meisterin der Andeutung, beiläufig. Am Ende stellt sich heraus, dass der Sitznachbar Assistenzarzt der Psychiatrie ist, der sie in der Stadt gesucht hat. Das Neugeborene hatte die Frau damals in ihrer Verzweiflung erfrieren lassen wollen. Kindsentzug und Psychiatrie waren die Folge.

Unter den zwölf Erzählungen finden sich eine Miniatur eines Dementen, dessen einziger Erinnerungshalt der Heiligenkalender ist, oder ein Bericht einer jungen Italienerin, die als Haushaltshilfe in Zürich entdeckt, dass ihr Arbeitgeber vermutlich seine Kinder missbraucht – alles erzählt mit subtilen Stimmungsbeschreibungen.