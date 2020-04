Das Spätwerk von Philippe Jaccottet gibts jetzt endlich auch auf Deutsch

Er gehört zu den wenigen Autoren, die bereits zu Lebzeiten in die legendäre Bibliothèque de la Pléiade aufgenommen wurden: der am 30. Juni 1925 in Moudon geborene und seit 1953 im südfranzösischen Grignan lebende Philippe Jaccottet. Wie kein anderer zeitgenössischer Schweizer steht er ebenbürtig in der Tradition von Autoren wie Rilke, Thomas Mann, Robert Musil oder Giuseppe Ungaretti, deren Bücher er ins Französische übersetzt hat. Und dies, obwohl sich sein eigenes Werk weitgehend auf Naturbeobachtungen in der Umgebung seines Wohnorts beschränkt.

Elisabeth Edl und Wolfgang Matz haben im Lauf der Jahre für den Hanser-Verlag fast sein ganzes Œuvre übersetzt und präsentieren nun im Band «Die wenigen Geräusche» auch Jaccottets in den letzten fünf Jahren entstandene Prosa und vereinzelte Gedichte auf Deutsch.

Was da vorliegt, setzt in seinem unverwechselbaren Klang, seiner Ton­lage und der absolut stimmigen Diktion nahtlos fort, was Jaccottet in den früheren Büchern dem Lesepublikum geschenkt hat und immer wieder nicht nur Bewunderung, sondern auch Verwunderung auslöste. Ein Gutteil der Faszination seines Werks besteht nämlich darin, dass er bei aller subtilen Annäherung das Rätsel, das ihm mit der Schöpfung entgegentritt, letztlich nicht zu lösen vermag und wohl auch nicht lösen will, sondern dass er, wie es im jüngsten Band nun heisst, «selbst Bestandteil des Rätsels in seiner allergrössten Verdichtung» ist und bleibt.

Die Kraft des Lebendigen

Der Tod ist in Blicknähe geraten auf diesen Seiten, und zwar in seiner ganzen Schrecklichkeit.