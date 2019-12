Das Kunstjahr 2019: Witz und Wunder gegen Moral

Der erste Platz für Banksy ist vielleicht frech, aber kein Witz. Ich meine das so ernst wie der Künstler selber. Knallen Sie mir jetzt bitte nicht um die Ohren, ich könnte ja gleich noch Maurizio Cattelans Klebe-Bananen zum Kunstereignis des Jahres hochstilisieren. Mache ich nicht! Das Bananen-Witzli landet zuunterst, taugt es doch höchstens als Illustration dafür, wie skurril sich der Markt und die ganze Blase rundum gebärden.

Auch wenn Banksys «Ausstellung» während der Preview der Biennale, dem Must Go der globalen Kunst- Schickeria, von der Polizei schnell beendet wurde, machte sie weltweit mehr Schlagzeilen als die meisten Präsentationen in Museen. Dass bald darauf das aussergewöhnliche Hochwasser und Bilder des überfluteten Venedigs alle Kanäle dominierten, erstaunt nicht. Aber leider ebenso wenig, dass sich Grossevents wie die Biennale wenig Gedanken über die Zusammenhänge von Umwelt und globalen Kunst-Tourismus machen.

Aber genau das machte Banksy: mit gewohnt leichter Hand und einer gehörigen Portion Sarkasmus. Sein Stand in der Nähe des Markusplatzes war sowohl Installation wie Gemäldeausstellung. Neun goldgerahmte Leinwände ergaben ein einziges Bild: «Venice in Oil», einen Kreuzfahrtkoloss vor Venedig. Ein so alltägliches wie monströses Bild, das Venedigs Leiden unter dem Übertourismus thematisiert. Banksy, gleichzeitig Antikünstler wie Promikünstler und erstaunlicherweise noch immer mit ungelüfteter Identität aktiv, machte sich über die Elite der globalen Kunstwelt ziemlich lustig, die ihn trotzdem auf Instagram und Twitter feierte.

Eigenwillig vor berühmt

Mehr zu reden gab im Kunstjahr 2019 nur noch die Supershow über Leonardo da Vinci im Louvre Paris. Erstens, weil es ein gewaltiges Jubiläum zu zelebrieren gab – den 500. Todestags des Genies. Zweitens, weil jeder Leonardo kennt. Drittens, weil das Werweissen, ob der überzahlte und vermutlich nicht echte «Salvator Mundi» auftauchen würde (tat er nicht), und viertens, weil die Querelen zwischen Frankreich und Italien über die Deutungshoheit und Leihgaben zu skurril waren. In meine Rangliste hat es da Vinci aber nicht geschafft. Aus dem einfachen Grund, weil ich mir das sogenannte Jahrhundertereignis leichten Herzens entgehen liess. Anderes dagegen hätte ich gern gesehen, aber verpasst.

Gewisse Ausstellungen müssten ihren Platz eigentlich auf sicher haben: Blockbuster wie «Der junge Picasso» bei Beyeler und William Turner in Luzern. Schön, waren die berühmten Werke hier, Anerkennung gebührt dem Aufwand, aber neue Begeisterung lösten die bekannten Werke bei mir nicht aus. Einfallsreiche Themen wie «Maske» in Aarau oder «Fly Me to the Moon» in Zürich weckten Hoffnungen. Aber sie wollten zu viel.

Eigenwilliger und sperriger als alle Museumsarbeiten war Thomas Hirschhorns Hommage an den Schriftsteller Robert Walser auf dem Bahnhofplatz Biel. In Hütten und auf Bühnen, mit Kunst-, Literatur- und Clochard-Kollegen zog er sein Ding durch. Mit unglaublichem Einsatz und heiligem Ernst setzte er weniger Walser als vielmehr dem Glauben an die Künste ein Denkmal.