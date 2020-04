Das Erfolgsrezept einer grossen Fotografin: Den Zufall kann man planen

Ein Polizist in Uniform auf dem schweren Motorrad vor verführerisch blühenden Sträuchern in einem Park. Das Bild fährt ein. Aber warum? Irgendwie weckt die Kombination Unsicherheit und Widerspruch – aber auch Bewunderung, ein Lächeln gar.

Da sitzt also dieser Vertreter der Staatsgewalt, tipptopp sitzt die Uniform, das weisse Metall von Schutzblech, Tank und Helm, die schwarzen Stiefel sind blank poliert, die Chromteile glänzen, selbst ein Knauf an der gegürteten Pistole blitzt hellmetallisch auf. Die Blütenpracht im Hintergrund ist etwas unscharf – umso üppiger, wilder wirkt sie.

Aber was macht der amerikanische Polizist im Park? Warum sitzt er so ruhig, so lang? Den Ständer auf der für uns unsichtbaren Seite hat er aufgeklappt, das verrät die Schräglage der Maschine. Er weiss, dass er fotografiert wird, auch wenn er nicht in die Kamera, sondern akkurat nach vorne schaut.

Den Rücken hält er gerade, den Arm hat er übers Bein gelegt, so dass der hellblaue Streifen an der Hose und die Pistole gut sichtbar sind. Zufall ist das nicht. Arrangeurin und Fotografin ist Evelyn Hofer. Die deutsch-amerikanische Fotografin hat ihn 1965 in Washington so aufgenommen.

In der für sie typischen Mischung von respektvollem Porträt, inszenierter Situation, perfektem Licht und berechneter Wirkung. Erschienen ist das Bild in ihrem Fotobuch «The Evidence Of Washington» von 1966, einem so liebevollen wie abgeklärten Porträt über die Hauptstadt der USA.

Nicht rasende, sondern reisende Reporterin

Evelyn Hofer, damals 44-jährig, konnte schon Erfolge mit Fotobüchern wie mit Reportagen für wichtige Zeitschriften – von «Sunday Times Magazin», «The New York Times Magazine» und «Life» – verbuchen. Gescheitert war sie fünfzehn Jahre zuvor als Modefotografin: Sie fotografiere nicht die Kleider, sondern liefere Porträts der Modelle, war der Vorwurf.

Zum Glück setzte sie danach auf ihre Stärken: das atmosphärisch, beredte Bild, ihre aus minutiösen Recherchen entstandenen Ideen – und auf ihre klaren Kompositionen. Spanien, Wales und Libanon, Florenz, Dublin und London: Wochenlang lebte und arbeitete sie für ein Projekt vor Ort.