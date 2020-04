Circus Knie sagt alle Vorstellungen bis 3. Juli ab

Bereits zuvor waren die Gastspiele in der Ostschweiz, in Rapperswil, Schaffhausen, Frauenfeld, Wil SG, Winterthur, Buchs SG, Chur, Kreuzlingen, Glarus und St. Gallen abgesagt worden.

Vor diesem Hintergrund rechnet die Familie Knie damit, dass die Tournee in diesem Jahr nur etwa fünf Monate dauern wird. Deshalb müsse die Planung der Gastspiel-Orte völlig neu ausgearbeitet werden, hiess es in der Mitteilung. Für die Tournee 2020 waren ursprünglich 36 Spielorte geplant; sie dauert bis zum 22. November. Die Tournee in der Deutschschweiz sollte das preisgekrönte Clownduo Ursus & Nadeschkin begleiten.

Bis die Situation neu beurteilt werden könne, werde der gesamte Vorverkauf pausieren. Tickets für abgesagte Veranstaltungen können an den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden. Die Rückerstattungsfrist gilt 30 Tage ab Veranstaltungsdatum.