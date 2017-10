Jetzt kann Carla Juri zumindest ihre Erlebnisse bei den Dreharbeiten teilen – und zeigt sich dabei begeistert vom grossen Aufwand, der in diese Produktion floss, von den riesigen Kulissen, die im Filmstudio in Budapest gebaut wurden, und von der langen Zeit, die man sich für das Abdrehen ihrer Szene genommen hat. Juri flog für ihren Auftritt während Monaten mehrere Male nach Budapest.

Über Regisseur Denis Villeneuve sagt sie: «Er schenkte mir sein Vertrauen und liess mich vieles selber entscheiden. Er war richtig interessiert daran, wie ich meine Figur sehe.»

Juris schönste Erinnerung an den Dreh sei ihre Kulisse gewesen, das Labor ihrer Filmfigur, das aussieht wie ein Ei aus Zement. «Es war immer sehr ruhig dort, kein Chaos, kein Stress, fast wie in einer Kirche», schwärmt die Schweizerin. «Ich empfand das als sehr ungewöhnlich für so einen grossen Film, es war so intim wie auf einer Theaterbühne.»

Türe nach Hollywood aufgestossen

Die bisherigen Reaktionen auf Carla Juris Auftritt in «Blade Runner 2049» waren begeistert. Die «Süddeutsche Zeitung» schrieb, die Schweizerin sei dank dieser Rolle «auf dem Sprung zum Weltruhm».

Juri lacht und sagt, bis jetzt habe sich nichts geändert, sie sei neue Drehbücher am Lesen, wie immer. Und wenn sie eine Rolle auswählt, sei gar nicht ausschlaggebend, ob der Film in Hollywood produziert wird, «sondern der Filmstoff». Die Schweizerin schwärmt dabei von einer schwedischen Ko-Produktion, die sie soeben abgedreht hat.

Doch wir wetten: Mit «Blade Runner 2049» hat Carla Juri die Türe nach Hollywood ganz weit aufgestossen. Vielleicht sehen wir sie sogar in weiteren «Blade Runner»-Filmen, denn bei grossen Hollywoodproduktionen ist es üblich, dass die Darsteller gleich für mehrere Filme unterschreiben.

Auch Carla Juri? «Oh, darüber darf ich nicht sprechen», antwortet sie. Wir wünschen es der hochtalentierten Schweizerin.