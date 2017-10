Hier wird Papa Moll also geboren. Ein unscheinbarer Hinterhof in Basel, weder besonders schön noch besonders hässlich, solides, schweizerisches Mittelmass. Zuverlässig. Wie der immer glatzköpfige, immer schnurrbärtige, immer bisschen schusselige Mann um die 40, der fast jedes Jahr mit einer neuen Geschichte in den Schweizer Buchläden auftaucht. Man will diese Geschichten eigentlich Abenteuer nennen, die ganzen anderen Comics im Bücherregal versprechen das ja auch: Aufregende Abenteuer aus exotischen Ländern, Tim und Struppi auf dem Mond, Asterix und Obelix im Morgenland, ja sogar Globi hat es mit einem Segelboot um die Welt geschafft. Aber Papa Moll erlebt keine Abenteuer. Oder wenn, dann die Abenteuer des kleinen Mannes. Des kleinen Schweizer Mannes mit Familie, Dackel und Einfamilienhaus. Keine Kämpfe, Bankräuber und Schatzsuchen, sondern tollpatschige Unfälle, herzige Missverständnisse und Ausflüge an Orte, die vor Swissness strotzen. Papa Moll im Verkehrshaus. Papa Moll auf der Alp. Papa Moll im Schnee, Papa Moll…

… auf Schatzsuche?

Rolf Meier lacht. Der Grafiker steht in seinem kleinen Atelier in diesem unscheinbaren Hinterhof und hat die Bücher vor sich ausgebreitet. Wie Edith Oppenheim-Jonas, die in den Fünfzigerjahren den Papa Moll erfand, ist auch er eigentlich nicht Autor, sondern Zeichner. Aber wie damals die Erfinderin steht er hinter jeder Geschichte.