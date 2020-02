Weltkriegsbombe in der Lagune von Venedig erfolgreich entschärft

Der Schiffs-, Zug- und Busverkehr rund um die auf dem Festland gegenüber von Venedig gelegene Stadt wurde vorübergehend eingestellt, ebenso der Flugverkehr an Venedigs Airport Marco Polo.

Rund 3500 Anwohner mussten am Morgen ihre Häuser verlassen. Die 225 Kilogramm schwere Bombe, in der sich 129 Kilogramm TNT befanden, war im Januar bei Wartungsarbeiten am Abwassersystem gefunden worden. Nach der Entschärfung wurde sie per Boot in ein abgelegenes Meeresgebiet gebracht und dort kontrolliert gesprengt.