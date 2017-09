Das bisher grösste Museum wird in Los Angeles stehen

Seit 2008 arbeiten Zumthor und seine 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im bündnerischen Haldenstein an ihrem bisher grössten Projekt. Das Los Angeles County Museum of Art (LACMA) übertrug Zumthor den Neubau des Museums. Das LACMA ist eines der grössten Museen der USA und beherbergt eine Sammlung aus rund 130'000 Werken von der Antike bis zur Gegenwart.

Die alten Bauten aus den Sechzigerjahren sollen abgerissen und Zumthors Neubau weichen. Die Planung des Museums wurde ohne Wettbewerb direkt seinem Atelier übertragen. Die Kosten belaufen sich auf 610 Millionen Dollar, wobei rund die Hälfte finanziert ist.

Aktuelle Bilder zum Projekt werden derzeit laut Zumthor keine veröffentlicht, da die Pläne und Darstellungen nochmals überarbeitet werden. Bereits in der 2014 erschienenen Werkausgabe des Architekten waren jedoch schon Entwürfe zu sehen, die einen riesigen Bau in einer Art Tropfenform zeigen.

In neueren Entwürfen ist eine weit geschwungene S-Form zu sehen, die von sieben Türmen getragen wird.

Laut Zumthor soll in drei Jahren mit dem Bau des neuen LACMA begonnen werden können, sobald der Abbruch der alten Gebäude realisiert ist. Nach der Fertigstellung wird noch rund ein Jahr für die Einrichtung des Museums veranschlagt. Die Eröffnung soll in sechs Jahren stattfinden.

Insgesamt seien rund 100 Personen in das Projekt involviert, wie der 74-jährige Architekt sagt. Die Pläne und Modelle würden jedoch alle in Haldenstein erstellt. Der Direktor des LACMA, Michael Govan, sei mittlerweile ein regelmässiger Gast im Atelier in Graubünden.

Bregenz, Köln Riehen

Mit dem Bau des Kunsthauses Bregenz hat Peter Zumthor seinen Ruf als international gefragter Museumsarchitekt vor 20 Jahren begründet. 2007 wurde das von ihm entworfene Kolumba eröffnet, das Kunstmuseum des Erzbistums Köln.

Diesen Frühling präsentierte er seinen Erweiterungsbau der Fondation Beyeler in Riehen. 2021 sollen der Pavillon und die Kunstvilla im benachbarten Park neben dem Renzo-Piano-Bau eröffnet werden. Die Stiftung lässt sich den Neubau samt der ersten zehn Betriebsjahre rund 100 Millionen Franken kosten. (bal)