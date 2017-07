Die in Zürich lebende Autorin Annette Hug verbringt die Sommermonate meist im Jura. Dorthin zieht sie sich nicht nur zum Schreiben zurück. In freien Stunden erkundet die 47-jährige Schriftstellerin Täler und Hügel in einer Region, in der sich die Sprachen mischen und neu zusammensetzen.

Ihr roter Rucksack ist nicht zu übersehen. Am Bahnhof von Delémont wartet Annette Hug und faltet eine Wanderkarte auseinander. Die Schriftstellerin, die für ihren historischen Roman «Wilhelm Tell in Manila» den Schweizer Literaturpreis erhalten hat, ist mit dem Velo aus dem vier Kilometer entfernten Soyhières angeradelt.

Dort besitzt sie zusammen mit ihrem Lebenspartner, dem Autor Stefan Keller, ein einfaches Holzhäuschen, um das herum es oft etwas zu werkeln gibt. «Es tut mir gut, neben dem Schreiben draussen zu arbeiten.» Auf ihren Streifzügen in die Umgebung faszinieren sie die vielen sprachgemischten Flurnamen an der mäandernden Sprachgrenze hin zum Laufental.

Hug schlägt deshalb eine Wanderung auf die Vorbourg vor, einen nahe gelegenen Aussichtspunkt oberhalb des jurassischen Hauptortes. Mit der deutschen Silbe «Vor» und dem französischen «Bourg» vermählen sich hier gleich beide Sprachen in einer einzigen Ortsbezeichnung – wie übrigens auch beim Pierreberg, einem anderen lohnenden Wanderziel.