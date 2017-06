In der Karte finden Sie alle Standorte des Art Parcours, sowie des am Samstag 17. Juni stattfindenden Art Parcours Night (mit einem Mond gekennzeichnet). Am nächtlichen Parcours finden von 18 bis 24 Uhr an sieben verschiedenen Orten rund um den Münsterplatz und in der Kaserne Basel Musik und Art-Performances statt. Hier sollten Sie jedoch die genauen Zeiten (in der Karte vermerkt) im Kopf behalten, nicht alles läuft immer.